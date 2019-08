Substances dopantes dans les suppléments : des athlètes abitibiens réagissent

Dans quelques jours, Cindy Montambault sera sur la ligne de départ du Championnat du monde de vélo de montagne au Mont Ste-Anne.

À sa grande surprise, elle a découvert, dans les derniers jours, un supplément qu'elle consomme sur la liste de l'Institut national du sport du Québec. Ça fait toujours peur d'entendre des histoires comme ça... , lance-t-elle.

Elle précise que l'avis envoyé concerne un lot spécifique et que les produits qu'elle consomme sont certifiés.

NSF, en fait ou «Informed Choice». C'est vraiment important, quand un athlète consomme des produits, qu'il y ait ce sceau-là. Ça certifie que ce sceau, en particulier, a été testé , précise-t-elle.

Alexandre St-Arneault, de Rouyn-Noranda, fait partie de l'équipe canadienne de karaté. Par prudence, il refuse de consommer quelque supplément que ce soit.

Roger St-Arneault et Alexandre St-Arneault Photo : Gracieuseté famille St-Arneault

C'est également une discussion qu'on a eue avec les coachs. C'est quelque chose dont on n'a pas besoin et on veut rester dans les normes et sécuritaires par rapport à ça , assure-t-il.

« Des gens en qui ils ont confiance »

Qu'elle soit accidentelle ou non, la présence de produits dopants dans les suppléments alimentaires a fait réagir la directrice du laboratoire de contrôle du dopage de l'INRS-Institut Armand-Frappier, Christiane Ayotte.

Ces suppléments-là, s'ils ne sont pas exempts de substances dopantes, c'est scandaleux! Parce que ça veut dire que nos athlètes élites se font recommander des produits par des gens en qui ils ont confiance , dénonce-t-elle.

Christiane Ayotte précise, néanmoins, que ce sont les athlètes qui sont ultimement responsables de ce qu'ils consomment.