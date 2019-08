Meurtre de Félix Bergeron : peine de prison dissuasive réclamée pour deux des accusés

Les observations sur la peine ont commencé lundi au palais de justice de Sherbrooke dans le dossier de William Pratte et de Brandon Vaillancourt. Les deux suspects sont accusés du meurtre de Félix Bergeron survenu en juillet 2018 au centre-ville de Sherbrooke.

Les accusés de 18 et 19 ans avaient plaidé coupables à des accusations de complot pour une introduction par effraction, de braquage de domicile pour y commettre un vol qualifié et de trafic de stupéfiants.

Félix Bergeron a été tué avec une arme blanche après que les accusés se soient rendus à son logement de la rue Sanborn avec un troisième accusé, Robert Sargeant, pour récupérer un cellulaire.

Le procureur des poursuites criminelles et pénales, Me Claude Robitaille, a plaidé que des peines de trois à cinq ans de pénitencier pourraient s'appliquer pour William Pratte et Brandon Vaillancourt.

Pour Me Robitaille, « c'est clair qu'ils ont besoin d'aide » et qu'une peine dissuasive de deux ans de prison avec une probation de trois ans pourrait aussi être donnée par le tribunal.

La mère de la victime, Julie Laperle, a témoigné des impacts qu'elle a subis à la suite du décès de son fils de 21 ans. Elle a dit au tribunal que « vivre la mort de son fils est la pire chose qu'une mère peut traverser ».

Mme Laperle a souligné éprouver de la colère contre William Pratte et Brandon Vaillancourt et qu'elle espère qu'ils vont se reprendre en main.

Pour sa part, William Pratte s'est excusé envers la famille de Félix Bergeron, affirmant qu'il réalise le mal qu'il a fait.

Depuis les événements, ce dernier a suivi une thérapie. Sobre depuis un an et, il soutient vouloir se battre pour ne plus jamais consommer de drogue.

Quant à Brandon Vaillancourt, il a témoigné qu'il a perdu ses amis à la suite de cette affaire et il reconnaît avoir très mal agi. En larmes, il s'est adressé directement à la mère de Félix Bergeron, disant que son fils ne méritait pas de mourir.

Les avocates de la défense livreront leurs plaidoiries lundi après-midi.