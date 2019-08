L’équipe gagnante du championnat mondial de Dota 2 remporte 15 M$

L’équipe OG a remporté la plus grosse cagnotte de l’histoire du sport électronique, dimanche, en battant l’équipe Team Liquid 3-1 au Championnat du monde de Dota 2, à Shanghai, en Chine.

Les gagnants du neuvième tournoi annuel The International ont empoché 15 603 133 $, ce qui revient à environ 3,1 millions de dollars par joueur. Team Liquid a touché à environ 4,5 millions de dollars, soit 890 000 $ par joueur.

À titre comparatif, le golfeur Tiger Woods s’est enrichi de 2,07 millions de dollars en remportant le Masters et les vedettes de tennis Novak Djokovic et Simona Halep ont reçu respectivement 2,9 millions de dollars pour leurs victoires à Wimbledon, cette année.

C’est la deuxième fois en autant d’années que l’équipe OG termine au sommet de la grand-messe de Dota 2, ce jeu de type MOBA (multiplayer online battle arena, soit arène de combat multijoueur en ligne ) où deux équipes de cinq joueurs tentent de prendre le contrôle des bases de leurs adversaires.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La scène au Mercedez-Benz Arena après la victoire de Team OG. Photo : Getty Images / Hu Chengwei

Au total, plus de 34 millions de dollars ont été distribués en prix à l’issue de la compétition, qui s’est étendue sur six jours. L'événement a eu près de 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en diffusion continue lors de la grande finale, selon la firme d’analyse Esports Charts. Des milliers de personnes étaient également présentes sur le site du tournoi, le Mercedes-Benz Arena.

La valeur des prix attribués et le nombre de spectateurs et spectatrices démontrent l’explosion exponentielle du sport électronique dans le monde entier.

Les plus grandes vedettes de cet univers deviennent multimillionnaires avant d’avoir 30 ans. L’âge de la retraite est très précoce : rares sont ceux et celles qui continuent passé la vingtaine.

Le dixième tournoi The International se tiendra l’an prochain à Stockholm, en Suède. Cela marquera son retour en Europe, là où s’est déroulé le tout premier tournoi en 2011.