Maryline Caron devrait demeurer l'ombudsman de Gatineau de façon permanente

Mme Caron est entrée en fonction en juin 2018 à la suite de la démission en bloc de l'ancien Bureau de l'ombudsman, dont le fonctionnement avait été critiqué par la vérificatrice générale de la Ville en raison d'un manque de « disponibilité », « d'objectivité » et « crédibilité ».

À la suite du rapport d'un comité de travail, chargé de revoir le modèle en place à Gatineau, le conseil municipal a décidé, en janvier dernier, d'opter pour un poste d'ombudsman unique et non sur un bureau de commissaires bénévoles comme c'était le cas auparavant.

Les conseillers membres du comité de travail avaient indiqué que l'ombudsman doit répondre à cinq exigences, soit l'indépendance, l'impartialité, l'accessibilité, l'efficacité et crédibilité.

Qu’est-ce qu’un ombudsman?

D'origine suédoise, le nom ombudsman signifie « porte-parole des griefs ». C’est à l’Université Simon Fraser de Vancouver que le premier bureau d’ombudsman a vu le jour en 1965. Son rôle est d'aider à résoudre les plaintes le plus efficacement possible en poursuivant ce qui est juste; il respecte la confidentialité de toutes les personnes qui le consultent, et il agit de manière impartiale et indépendante. Ses services sont offerts gratuitement.

Source : Forum canadien des ombudsmans