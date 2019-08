Menaces de mort proférées à une signaleuse routière de Sherbrooke

Une plainte a été déposée au Service de police de Sherbrooke. Une enquête est en cours.

Outre les menaces, l'employée n'a subi aucune blessure. Après un congé de quelques heures, elle a repris le travail, a expliqué la directrice du Service des infrastructures urbaines à la ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

La Ville a profité de l'occasion pour dévoiler la troisième vidéo de sa campagne de sensibilisation à la sécurité près des chantiers routiers.

Cette capsule sera diffusée avant les projections de film au à la Maison du cinéma, entre autres.

Les deux premières vidéos ont été vues à 70 000 reprises selon des données fournies par la Ville de Sherbrooke.

Sécurité renforcée

À l'aube de la rentrée scolaire, la Ville soutient qu'elle sera « particulièrement vigilante afin de limiter ses activités au minimum aux abords des écoles et des corridors scolaires ».

Cependant, la reconstruction d'un passage piétonnier, qui relie les rues Vichy et Viel, sera complétée après le début des classes. Pour assurer la sécurité des élèves qui doivent marcher pour se rendre à l'école, un corridor de sécurité temporaire sera aménagé.

Nouveaux chantiers

La Ville a annoncé deux chantiers importants qui commenceront sous peu. Il s'agit de la réfection du chemin Saint-Roch Sud (entre Bertrand-Fabi et le boul. de l'Université) et la réfection des rues Viau, Fortier Sud, de Toulon et de Montpellier.