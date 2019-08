Le nouveau chef de police d’Ottawa ne parle pas français, mais promet d’apprendre

« C’est un jour très spécial pour moi et pour ma famille », a commencé Peter Sloly en français, lors de la conférence de presse qui le présentait comme nouveau chef du Service de police d’Ottawa (SPO) lundi.

Il a rapidement poursuivi en anglais, en s’excusant de ne pas être bilingue. C’est un de mes regrets de ne pas parler français. La Commission [de services policiers d'Ottawa] va me mettre à l’école rapidement et vous pourrez tester mes connaissances annuellement , a-t-il promis.

Une affirmation qui satisfait le maire d’Ottawa, Jim Watson, qui considère qu’il est vraiment important d’avoir un chef qui parle les deux langues officielles de notre pays.

Les deux hommes se sont rencontrés pour une première fois avant la présentation officielle de M. Sloly, une réunion après laquelle M. Watson s’est félicité du choix et s’est dit impressionné par lui, son histoire et ses perspectives.

Peter Sloly, la première personne noire à prendre les commandes du SPO, entrera en fonction en octobre, à une date qui n’est pas encore déterminée.

Devenir chef de police dans la capitale est un rêve devenu réalité. Peter Sloly

Celui qui a passé 27 ans dans les rangs du Service de police de Toronto avait déjà tenté sa chance pour devenir chef du SPO en 2006.

Il affirme que sa passion pour les affaires policières l’a convaincu d’abandonner sa carrière de consultant en sécurité nationale pour Deloitte qu’il avait amorcée après sa démission dans la Ville Reine en 2018.

Je suis convaincu d’une chose. Ottawa devrait avoir et aura le meilleur service de police au Canada , a martelé M. Sloly, qui devra être assermenté à nouveau comme policier avant de pouvoir entrer en fonction.

L’accent sur les gens

Peter Sloly n’a pas voulu s’avancer sur des stratégies précises pour le SPO, sur les gangs et la violence liée aux armes à feu, par exemple.

La chose la plus importante pour moi, ce sont les gens et les partenariats [...] Les meilleurs résultats sont obtenus quand on met les officiers directement dans les communautés. Ça peut prendre des années à bâtir les relations , a insisté le père de famille, en citant l’importance qu’il accorde à la diversité.

Il croit que le SPO met en place des solutions innovantes depuis des années pour tenter de faire baisser le taux de criminalité dans la capitale et il croit en l’importance de la prévention.

M. Sloly sera en poste jusqu’en 2024.