Une femme de 87 ans est portée disparue

Hazel Clark, 87 ans, mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 73 kilos (160 livres). Elle a les cheveux ondulés courts et gris, et les yeux noisette. Elle porte des lunettes. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon beige ou brun pâle avec un haut couleur crème. Ses proches s'inquiètent pour son bien-être.

Quiconque a des renseignements sur l'endroit où elle se trouve est prié de communiquer avec le Détachement de Riverview de la GRC au 506-387-2222.