Témiscaming se mobilise après l’incendie

Personne n'a été gravement blessé lors du sinistre survenu dimanche après-midi. Certaines personnes sur les lieux ont toutefois été incommodées par la fumée. La Ville de Témiscaming a rapidement ouvert un poste de mesures d'urgence pour accueillir des sinistrés.

Dur lendemain après l'incendie qui a détruit huit résidences à Témiscaming Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

En entrevue à l'émission Des matins en or, Carl Boisvert de la Croix-Rouge canadienne a parlé des sinistrés que l’organisme a rencontrés jusqu’à maintenant. Sept adultes et quatre enfants, malheureusement, ont perdu leur domicile, indique-t-il. Mais somme toute, la Croix-Rouge va être là pour les soutenir dans les 72 prochaines heures , rapporte-t-il.

Un bénévole de la Croix-Rouge de Témiscaming s'est d’ailleurs retrouvé dans une situation bien particulière.

C’est peut-être un peu inusité [...] Les services d’incendie ont établi un périmètre de sécurité et le bénévole en question, qui a soutenu les familles, qui a rencontré les familles hier, avait lui-même été évacué. Carl Boisvert, porte-parole de la Croix-Rouge Canadienne

Le bénévole n’était toutefois pas sinistré.

Le maire de Témiscaming Yves Ouellet affirme que les citoyens de la municipalité se serrent les coudes dans cette épreuve. Un appel a été lancé sur la page Facebook de la ville, et les dons abondent depuis.

La salle de spectacle Dottori à Témiscaming a été aménagée pour y déposer des dons de vêtements pour les sinistrés de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On me dit que ça débordait, les gens sont venus apporter toutes sortes de choses, du linge, des couvertures, etc., note M. Ouellet. Les gens ont été très généreux apparemment.

La population de Témiscaming a déjà donné de nombreux articles de vêtements et d'autres objets pour les sinistrés de l'incendie qui a ravagé huit domiciles. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La salle de spectacle Dottori Une quarantaine de pompiers ont été appelés pour combattre le brasier qui s'est déclaré dans une résidence de la rue Anvik. La cause de l'incendie est toujours indéterminée.