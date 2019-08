Plus de 1 milliard du fédéral pour le transport en commun à Toronto

À moins de deux mois des élections fédérales, le gouvernement Trudeau octroie plus de 1 milliard de dollars pour deux projets d'expansion du transport en commun dans la région de Toronto.

Près de la moitié des fonds annoncés iront à la construction d'un deuxième quai pour les usagers de la ligne 2 du métro à la station Yonge-Bloor, la plus achalandée de la ville.

Plus de 200 000 usagers utilisent la station chaque jour, souligne le ministre fédéral de l'Infrastructure François-Philippe Champagne, qui souligne que sa rénovation est la « pierre angulaire de l'expansion du transport en commun » à Toronto.

Ottawa accorde par ailleurs 585 millions pour la construction de six nouvelles stations le long des lignes de trains de banlieue GO de Stouffville, Lakeshore Est et Kitchener dans le cadre du projet SmartTrack du maire de Toronto.

John Tory affirme que les travaux devraient commencer dès l'an prochain.

Il souligne qu'il s'agit d'un « bon exemple de collaboration » entre la Ville, le fédéral et la province, qui financent les deux projets conjointement.

La ministre ontarienne des Transports, Caroline Mulroney, a aussi participé à l'annonce, lundi matin, se réjouissant de voir les trois paliers de gouvernement travailler ensemble en tant que « partenaires ».