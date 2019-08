La fin de l’Institut Confucius dans les écoles maternelles et primaires du N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick passe de la parole aux actes. Il n’y aura plus de classes de mandarin offertes par l’Institut Confucius dans les écoles maternelles et primaires à la rentrée scolaire. Une demi-victoire pour le ministre de l’Éducation Dominic Cardy, puisque le programme se poursuivra dans les écoles secondaires jusqu’en 2022.

On a réussi à avoir une grande réduction de l’Institut Confucius dans la province et j’ai hâte que ce soit terminé complètement , lance Dominic Cardy. Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick est farouchement opposé à l’Institut Confucius qu’il voit comme un organe de propagande du gouvernement chinois.

C’est donc la fin des cours de mandarin offerts par l’Institut Confucius pour les élèves de 18 écoles anglophones, de la maternelle jusqu’à la 8e année, et ce, dès la rentrée scolaire.

On enlève les deux tiers du système, on laisse en place seulement les cours de mandarin dans les écoles secondaires. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Institut Confucius du Nouveau-Brunswick Photo : Institut Confucius du Nouveau-Brunswick

Mais ce n’est qu’une demi-victoire pour Dominic Cardy : les classes de l’Institut Confucius se poursuivront dans huit classes d’écoles secondaires anglophones jusqu’en 2022. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick dit ainsi respecter son contrat avec l’Institut Confucius.

Après les négociations avec l’Institut Confucius, ils ont accepté que ce n’était pas une rupture du contrat d’enlever l’Institut des deux tiers du système scolaire. Ce n’est pas parfait, mais c’est un compromis acceptable , explique Dominic Cardy.

Selon le ministre de l’Éducation, si le gouvernement avait mis fin au programme de l’Institut Confucius avant l’échéance du contrat en 2022, la province aurait pu s’exposer à des pénalités économiques. Le montant de ces pénalités n’est cependant pas spécifié dans le contrat.

En 2022, on va reprendre au complet notre système d’éducation, sans aucun lien avec un gouvernement étranger avec des valeurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

L'important, pour Dominic Cardy, ce sont les élèves du Nouveau-Brunswick, et non les enjeux économiques. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Dominic Cardy affirmait en février dernier avoir reçu plusieurs plaintes concernant la censure des professeurs chinois en salle de classe. Le ministre de l’Éducation affirme aujourd’hui qu’il n’y aura dorénavant plus aucune tolérance à cet égard.

Je peux jurer que tous les jours où je suis assis ici à ce poste on va surveiller ce qui se passe dans nos écoles. Si des enseignants ont des inquiétudes, je les invite à communiquer avec moi , dit-il.

Ça a été communiqué avec l’Institut Confucius qu’on va avoir une tolérance zéro. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

L’Institut Confucius est un établissement public à but non lucratif qui vise à faire des partenariats avec différentes instances académiques et gouvernementales à travers le monde. L’objectif est d’enseigner le mandarin et de promouvoir la culture chinoise. Il a fait son entrée au Nouveau-Brunswick il y a une dizaine d’années.

La Fredericton High School est l'une des 28 écoles dans lesquelles le programme de l'Institut Confucius est enseigné. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Plus de 5000 élèves ont participé au programme au Nouveau-Brunswick en 2016, selon l’Institut Confucius du Nouveau-Brunswick.

La visite du consul général de Chine au Canada

En mars dernier, le gouvernement chinois avait mis en garde le Nouveau-Brunswick qui menaçait de mettre fin à l'Institut Confucius. Les sentiments d'amitié entre le peuple chinois et les Canadiens seront ébranlés , avait alors indiqué le bureau de l'ambassade chinoise au Canada.

Ça ne m’inquiète pas du tout. Ça n’a eu aucun impact sur ma décision , lance toutefois Dominic Cardy.

Pourtant, la Chine est le troisième marché d’exportation du Nouveau-Brunswick. La province y expédie entre autres des grandes quantités de homard. Les partis d’opposition à Fredericton avaient dit craindre des représailles à l’égard de la province.

Radio-Canada a appris que le consul général de Chine au Canada, Chen Xueming a rencontré Dominic Cardy le 25 février 2019 à Fredericton pour discuter des programmes d’enseignement offerts par l’Institut Confucius au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre du N.pB. Blaine Higgs a rencontré le consul de la Chine à Montréal, Xueming Chen, en compagnie de son ministre des Affaires intergouvernementales, Greg Thompson. Photo : Twitter/Blaine Higgs

Ils m’ont invité à aller en Chine pour voir le bureau de direction de l’Institut Confucius. Je n’ai pas grand intérêt à aller en Chine et j’ai dit non poliment à la conversation , Dominic Cardy.

Un compromis acceptable

Selon Guy St-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016, le compromis du gouvernement du Nouveau-Brunswick de ne pas mettre fin à l’Institut Confucius immédiatement est un compromis acceptable.

Il faudra surveiller la réaction du gouvernement chinois au cours des prochaines semaines. Guy St-Jacques, ambassadeur du Canada en Chine (2012-2016)

Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Photo : Radio-Canada

J’ose espérer que ça va être perçu comme tel par le gouvernement chinois et qu’il n’y aura pas de représailles qui vont être exercées à l’encontre des produits du Nouveau-Brunswick ou d’entreprises, ajoute-t-il. J’espère aussi que les institutions d’enseignement du Nouveau-Brunswick vont continuer à recevoir des étudiants chinois à l’avenir.