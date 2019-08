Mitch Podolak fondateur du Festival folk de Winnipeg est mort

L'homme était reconnu comme une légende de la scène musicale manitobaine. En plus d'avoir participé à la création du Festival folk de Winnipeg, il a également mis sur pied le Centre culturel West End et plus d'aider à la création d'autres festivals ailleurs au pays dont le Festival folk de Vancouver.

L'annonce de sa mort a entraîné de nombreux hommages, un geste touchant selon son fils, Leonard Podolak.

Il savait mettre en valeur toutes les personnes qui avaient des idées. Il suffisait d’être passionné. Leonard Podolak, fils de Mitch Podolak

Selon le fils, créer des événements artistiques était pour son père « une façon de faire la révolution ».

Pierre Guérin a été directeur artistique du Festival folk de Winnipeg entre 1991 et 2000. Il n'a que de bons mots envers Leonard Podolak, un homme visionnaire, selon lui.

Il avait des opinions très arrêtées sur à peu près tout. Il était animé par cette vision humaniste de ce que la musique pouvait faire , mentionne-t-il.

Pierre Guérin ajoute que Mitch Podolak était aussi un homme généreux avec une bonne humeur.

Ce qui le caractérise, c'est son grand rire qu’on entendait tout le temps quand on discutait avec lui , dit-il.

Je pense que son héritage rayonne encore et va rayonner encore de nombreuses années. Pierre Guérin, ancien directeur artistique du festival folk de Winnipeg

Parmi tous les hommages rendus le Festival folk de Winnpeg a tenu à offrir ses condoléances à la famille Podolak.

Plus qu’un de nos fondateurs, il était un père, un ami, un leader, un mentor, un vrai visionnaire [...] Mitch, ton amour et ta passion pour la musique folk et pour notre communauté resteront à jamais parmi nous. Festival folk de Winnipeg

Mitch Podolak a été sélectionné comme membre de l’Ordre du Manitoba en 2015, et a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université de Brandon. Il a reçu un prix pour l'ensemble de ses réalisations, le prix Unsung Hero, de la part des Canadian Folk Music Awards en 2013.