L'Assemblée des Premières Nations préoccupée par les feux de forêt au Brésil

Perry Bellegarde s’est inquiété, dimanche, des feux de forêt qui ravagent actuellement le Brésil et plus particulièrement l’Amazonie, les plus dévastateurs des dernières années.

M. Bellegarde exige ainsi que « le Brésil et tous les pays prennent des mesures immédiates pour mettre fin aux feux de forêt dévastateurs en Amazonie ». Le chef national de l’APN exige aussi que « tous les chefs des partis fédéraux au Canada s'engagent à collaborer avec les Premières Nations à l'échelle nationale pour s'attaquer à la crise climatique en prenant des mesures précises avec des objectifs mesurables ».

Perry Bellegarde Photo : The Canadian Press / Stephen MacGillivray

« En Amazonie, ainsi que dans nos terres, la destruction climatique menace directement la vie, les droits et les territoires des peuples autochtones », est-il écrit dans le communiqué.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a emboîté le pas au président de la France, Emmanuel Macron, après les mots durs de ce dernier envers le pouvoir brésilien.

M. Macron accuse notamment le président Jair Bolsonaro d'avoir menti sur ses engagements climatiques et lui reproche son inaction face au changement climatique, y compris sur les incendies.

« Je suis tout à fait d’accord […]. Nous devons agir pour l'Amazonie et notre planète – nos enfants et petits-enfants comptent sur nous », a tweeté M. Trudeau, vendredi.

« [Les changements climatiques] sont littéralement une question de vie ou de mort. C'est urgent. Les Premières Nations sont prêtes à collaborer avec tous les gouvernements afin d'agir maintenant », a pour sa part déclaré M. Bellegarde.

Les derniers chiffres publiés samedi soir par l'Institut national de recherche spatiale (INPE) brésilien font état de 79 513 feux de forêt depuis le début de l'année au Brésil, dont un peu plus de la moitié en Amazonie.