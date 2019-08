Quelles solutions pour l'avenir des médias ?

Pas moins de 36 groupes et intervenants seront entendus cette semaine lors des audiences sur l’avenir des médias d’information dont le modèle d'affaire peine à résister aux assauts des géants du web.

Le rôle de Google ou Facebook, qui absorbent depuis des années les revenus publicitaires qui jusqu'alors leur revenait, sera bien évidemment au menu.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) leur reproche de diffuser le contenu des médias sans leur verser de droits d’auteurs, en plus de ne pas payer d’impôts au Canada sur leurs revenus publicitaires. Cela correspond à une forme de concurrence déloyale, selon la FPJQFédération professionnelle des journalistes du Québec .

Le Centre d’étude sur les médias a ainsi calculé qu’entre 2012 et 2017, les médias ont vu leurs revenus publicitaires diminuer de 29 %, alors qu’ils ont été multipliés par 2,2 sur les plateformes numériques des GAFA (Google, Apple, Facebook Amazon) qui accaparaient en 2017, 40 % du marché publicitaire.

Le gouvernement Trudeau n’a pas mis ses culottes pour taxer les géants du web, et le provincial non plus n'a rien fait. Ça crée un très gros déséquilibre fiscal qui pénalise toutes les entreprises d’ici. Patrick White, professeur de journalisme à l’UQAM

En entrevue à l’émission Tout un matin, M. White, qui doit intervenir lundi en commission parlementaire, croit que la taxation des GAFAGoogle, Apple, Facebook Amazon de ce monde pourrait servir à alimenter un fonds d'aide pour le journalisme.

Encore faut-il trouver une façon de distribuer l’aide de façon judicieuse. Ainsi lorsque le gouvernement Couillard avait annoncé il y a deux ans, une aide de plusieurs millions de dollars pour assurer le virage numérique des médias, la FPJQ avait émis des doutes.

C’est comme si le gouvernement avait perdu de vue le fait que les plateformes numériques sont alimentées en contenu par des journalistes. En choisissant le contenant plutôt que le contenu, il prive les secteurs de l’information de l’aide dont ils ont dramatiquement besoin , rappellera la FPJQFédération professionnelle des journalistes du Québec dans son mémoire.

Selon un rapport du Forum des politiques publiques du Canada, 225 hebdomadaires et 27 quotidiens ont disparu depuis 2010, contribuant notamment à une chute de 30 % de la couverture médiatique des conseils municipaux.

Brian Myles, directeur du quotidien Le Devoir souligne, de son côté, l’importance de distribuer l’aide de façon équitable.

Si on place trop d’argent dans un groupe au détriment des autres, ça va fausser la saine concurrence Brian Miles, directeur du quotidien Le Devoir

En juillet, dans la foulée de la présentation du plan fédéral pour aider la presse écrite, M. Myles avait dénoncé les critères d’octroi de l’aide.

Seuls les médias à but non lucratif qui produisent de l’information originale pourront fournir à leurs donateurs des reçus à des fins fiscale , avait-il écrit dans une lettre ouverte. Il y déplorait que les fondations de bienfaisance qui appuient le journalisme, comme celle des Amis du Devoir, ne puissent être reconnues comme donataires admissibles.

Outre les mesures d’aide, Patrick White croit que les médias doivent aussi changer leurs pratiques , que ce soit par exemple en monnayant leur contenu, en pratiquant le sociofinancement, ou en s’orientant vers des pratiques innovantes faisant notamment appel notamment aux balados, au journalisme de données ou à l’intelligence artificielle.

Autres idées soulevées :

Rétablir la publication d’avis publics dans les journaux (et pas uniquement sur Internet)

Taxe de 1% sur les produits électroniques avec écran pour créer un fonds de soutien au journalisme

Supprimer ou alléger la taxe sur le recyclage imposée aux quotidiens

Instaurer un crédit d’impôt pour les lecteurs qui souscrivent à un abonnement

Les audiences de la commission se déroulent jusqu’à vendredi.

Les élus membres de la Commission de la culture et de l’éducation souhaitent dresser un portrait complet de la situation des médias et identifier des pistes de solutions en termes de financement des médias, de valorisation de l’information régionale et d’émergence de modèles numériques viables.

Cet éclairage viendra bonifier nos propres travaux déjà amorcés dans le but de mettre en place des solutions structurantes pour l’avenir de l’information au Québec. Nous avons la responsabilité d’agir et nous agirons Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications,