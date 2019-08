La polyvalente de Causapscal fermée pour quelques semaines

La rentrée scolaire aura bel et bien eu lieu lundi, mais les élèves de la polyvalente devront attendre encore quelques semaines avant d’entrer dans leurs nouvelles classes.

Des imprévus allongent la durée des travaux en cours à l'école secondaire. La présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrançois, estime que ce contretemps ne durera tout au plus que deux semaines.

On a de gros travaux de rénovation à l'intérieur et pour assurer la sécurité des élèves, on a cru bon de les déplacer pour permettre aussi aux contracteurs d'accélérer les travaux pour que les élèves puissent entrer le plus tôt possible dans leur école , explique-t-elle.

Entre temps, les élèves sont transférés au centre de formation professionnelle en foresterie, situé à quelque pas de l'école, qui relève également de la commission scolaire.

Le centre de formation professionnelle en foresterie est situé à quelques pas de la polyvalente. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Céline Lefrançois n'a pas été en mesure de préciser la nature des travaux, mais assure qu'il ne s'agit pas d'un problème d'amiante comme celui survenu à la polyvalente d'Amqui.

En 2017, de l'amiante avait été découvert durant des travaux à l'école secondaire Armand-Saint-Onge, forçant la relocalisation des 600 élèves durant toute l'année scolaire.