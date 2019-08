Un nouveau câble sous-marin alimentera Grand Manan et Campobello en électricité

Le câble rejoignant Campobello à Deer Island a cessé de fonctionner au mois de juillet. Résultat : ses résidents et ceux de Grand Manan ne vivent pas à la bonne heure depuis plusieurs semaines.

Énergie Nouveau-Brunswick a rapidement installé trois générateurs sur l’île de Campobello et sept générateurs sur l’île de Grand Manan en attendant qu’un nouveau câble soit installé.

Les résidents de Grand Manan ont surnommé ce système de secours avec les générateurs le Jet , explique le maire de la communauté, Dennis Greene.

Les horloges de beaucoup de résidents gagnent cinq minutes par jour avec le Jet , lance-t-il.

L’espérance de vie des câbles sous-marins est d’environ 40 ans et Énergie NB avait prévu remplacer celui reliant Campobello à Deer Island cette année. Le bris survenu en juillet a toutefois précipité les choses, mais le nouveau câble devrait être installé cette semaine. Il en aura coûté 45 millions de dollars à la province.

L’important c’est de fournir de l’électricité propre et fiable à ces îles , lance la responsable du projet pour Énergie NB, Wendi Wright.

Wendi Wright, responsable du projet pour Énergie Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Sarah Kester

Deux câbles sous-marins permettent de fournir de l’électricité aux îles situées dans la baie de Fundy. Le premier relie Deer Island à Campobello et mesure 3,5 kilomètres. Le second relie Campobello à Grand Manan et mesure 14 kilomètres.

Les nouveaux câbles sont plus larges que les anciens et fonctionnent avec plus de puissance. Cela signifie que les îles auront la capacité, si elles le souhaitent, de créer de l’énergie renouvelable.

Selon Wendi Wright, les résidents sont surtout excités du câble de fibre optique qui améliorera l’accès à l’Internet sur les îles.

Avec les informations de Sarah Kester de CBC