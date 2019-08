Une Britanno-Colombienne remporte l'un des marathons les plus difficiles au monde

C’est en traitant le défi comme une aventure que Kristin Clarke a puisé sa motivation. J'étais en paix dans la nature , dit-elle.

Mme Clarke a fait plusieurs randonnées en Colombie-Britannique afin de se préparer au marathon péruvien, notamment le Strathcona, Arrowsmith, ou encore le sentier de Juan de Fuca.

À bout de souffle

Le sentier Inca Trail est situé à environ 3000 mètres d’altitude, rendant l’épreuve particulièrement difficile.

Kristin Clarke s'est sentie mal en point dès son arrivée à Cusco, l'ancienne capitale inca, située à plus de 3300 mètres d'altitude. Or, le Dead's Women Pass, le point le plus élevé du sentier qu'elle a parcouru, se trouve à près de 4200 mètres d'altitude. J'étais un peu inquiète pour la course, mais j'ai survécu , dit-elle.

J'étais fatiguée, étourdie. Je me sentais vraiment à bout de souffle. Kristin Clarke