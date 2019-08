Des wagons de l'Alberta stationnés depuis 4 ans sur une propriété rurale manitobaine

Un fermier de la communauté de Hartney dans le sud-ouest du Manitoba, Ian Robson, affirme que 258 wagons-trémies sont stationnés sur son terrain depuis le mois d'octobre 2015. Environ 4 ans plus tard, cinq kilomètres de wagons bleus foncés sur lesquels se trouve le slogan « Take an Alberta Break » (Prenez une pause albertaine) sont encore vides et immobiles.

Je suis fatigué de les regarder, avant j’avais une belle vue de l'ensemble de ma propriété. Ian Robson, fermier

Ian Robson explique que ces wagons bloquent la vue qu'il avait de ses terres.

Avant, je pouvais voir tout ce qui se passait sur mon terrain : je voyais mes vaches et j'observais qui passait sur ma propriété. Maintenant, puisque les wagons-trémies passent en plein milieu de mon terrain, ce n'est plus possible , selon lui.

Ian Robson explique qu'en hiver, un banc de neige énorme se crée contre les wagons-trémies immobiles. La fonte de la neige au printemps cause un excès d'eau le long de la voie ferrée, empêchant l'agriculteur d'avoir accès à certaines sections de son terrain.

« Prenez une pause albertaine » (Take an Alberta Break) c'est le slogan que voit Ian Robson sur les wagons-trémies qui sont sur son terrain depuis le mois d'octobre 2015. Photo : Radio-Canada / Riley Laychuk

Lorsqu'il a été informé de cette situation, un historien manitobain Gordon Goldsbourough s'est présenté sur les lieux avec son drone pour y prendre des images.

C’est ahurissant , explique M. Goldsbourough, qui est aussi membre de la Société historique du Manitoba.

Je crois que le gouvernement de l'Alberta ne veut pas laisser ses wagons-trémies à la vue des contribuables albertains. Gordon Goldsbourough, historien

Le gouvernement de l’Alberta est propriétaire des wagons-trémies depuis 1980 et les loue au Canadien Pacifique (CP) et au Canadien National (CN).

La conseillère en communication du ministère de l’Agriculture et de la foresterie de l’Alberta, Jeanna Friedley explique dans un courriel à Radio-Canada que les wagons-trémies n’ont pas été abandonnés : ils ont été tout simplement rangés sur la voie ferrée.

Pour sa part, le CP a informé Radio-Canada qu’ils n’ont plus besoin de louer des wagons albertains. Ils font toujours partie de l'entente avec le gouvernement provincial jusqu’à ce qu’ils soient transférés à une autre compagnie ferroviaire ou retournés au gouvernement albertain.

Ian Robson déclare que les wagons-trémies stationnés reflètent une tendance plus large du transport du grain en milieu rural.

Il ajoute que l'élévateur à grains le plus proche de sa ferme se trouvait à moins de 15 kilomètres de chez lui auparavant. Maintenant, lui et d'autres habitants de la région doivent transporter le grain sur de longues distances vers de plus grands terminaux après la fermeture et la démolition des élévateurs locaux.

Le gouvernement de l'Alberta a acheté les wagons dans le but d'aider les agriculteurs , explique Ian Robson

Jeanna Friedley confirme que certains wagons-trémies ont été déplacés après que le gouvernement de l'Alberta a loué 125 wagons à la compagnie albertaine Battle River Railway.

Le gouvernement prévoit de louer davantage de wagons à cette compagnie en 2019, et garder le surplus , peut-on lire dans le courriel.

Le CP déclare qu'il remettra les wagons-trémies au gouvernement provincial, mais n'a pas fourni de détails quant à la date à laquelle les wagons quitteraient la région.

Ian Robson espère que ce jour viendra bientôt.

Ils devraient être réparés et utilisés pour le transport du grain [...] Je voudrais qu'ils soient remis en service, déclare-t-il. C'est le but.

Avec les informations de CBC News