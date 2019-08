Lancement réussi pour le ballon stratosphérique du Cégep de Sherbrooke

Mission réussie pour une équipe d'étudiants et un enseignant du Cégep de Sherbrooke qui a lancé un ballon-sonde jusqu'à la stratosphère dans le but d'étudier l'impact de la pollution lumineuse sur la santé.

L'envolée à eu lieu au cours de la nuit de dimanche à lundi à Timmins en Ontario. Le ballon mesurant 200 mètres de diamètre et pesant près d'une demi-tonne a atteint 33 kilomètres d'altitude.

On ne contrôle pas le déplacement du ballon. C'est au gré des vents qu'il se promène. On voulait explorer la pollution lumineuse alors il fallait passer au-dessus des villes. Dans la région où nous sommes, il n'y a pas beaucoup de villes. Par chance, les vents ont conduit le ballon exactement où on voulait : au-dessus de la ville de Timmins , explique le professeur de physique au Cégep de Sherbrooke, Martin Aubé.

L'expérience permet de récolter des données pour déterminer le niveau de lumière artificielle qui entre dans les habitations. Ces recherches permettront de déterminer si cette lumière a une incidence notamment sur la prolifération des cas de cancer de la prostate. Pour l'instant, on n'a pas accès à toutes nos données. Le ballon n'a pas atterri encore. Il est possible que notre appareil soit complètement détruit à l'atterrissage. On a des petites cartes SD sur lesquelles il y a toutes nos données. On en a deux copies. On espère que si le ballon est détruit, que nos cartes survivent , dit-il.

C'est l'Agence spatiale canadienne en partenariat avec l'Agence spatiale française qui pilotent le projet. D'autres chercheurs profitent de l'occasion pour effectuer des expériences grâce à ce ballon. C'était un concours. Il fallait appliquer pour soumettre notre projet. On a eu la chance d'être retenu. Il fallait se conformer à une série de critères techniques , se réjouit-il.

Tout s'est déroulé selon les plans et l'expérience demeura marquante pour les cinq étudiants soutient Martin Aubé. Ils sont complètement transformés. Ce qui ressort de cette expérience, c'est le côté de l'effort soutenu à long terme qui est récompensé. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un plaisir assez rapide. Ils réalisent que ça valait vraiment la peine. C'est extraordinaire pour leur vie personnelle au-delà des apprentissages scientifiques ou scolaires.