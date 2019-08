Grève à l’usine de chocolat Barry Callebaut de Saint-Hyacinthe

Les employés de la plus grande usine de chocolat au Québec ont déclenché dimanche une grève de 36 heures.

Jugeant trop lent le rythme des négociations, les 365 employés syndiqués de l’usine de Barry Callebault à Saint-Hyacinthe avaient, il y a quelques semaines, voté à 95 % pour le déclenchement d’une grève au moment jugé opportun.

Notre employeur se cache derrière le centre de décision de Chicago et refuse de s'avancer sur des demandes importantes comme l'embauche de plus de personnel ou l'affichage systématique de tous les postes , a déclaré par voie de communiqué de presse, Roland Piché, président du Syndicat des salariés de Barry Callebaut Canada, affilié à la CSN.

Malgré plusieurs rencontres de négociation, la question des salaires n’a pas encore été abordée.

Le syndicat affirme que la filiale nord-américaine de l’entreprise suisse bénéficie pourtant d’une conjoncture économique favorable en raison de la faiblesse du dollar canadien et du nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique qui devrait permettre, d’ici un an, au Canada d'exporter aux États-Unis une plus grande quantité de produits contenant du sucre sans aucun tarif douanier .

Le syndicat soutient que dans un contexte économique florissant, et face à la pénurie de main-d’œuvre, l’entreprise devrait plutôt travailler à rendre ses conditions de travail plus attractives .

La convention collective est échue depuis le 30 juin.