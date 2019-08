En Nouvelle-Écosse, les secrets étonnants des îles Tusket

C'était un loisir qu'on a commencé dans les années 90… jusqu'à quelque chose qu'on fait maintenant presque tous les jours. On est très fiers d'amener le monde de partout à travers le monde à travers les îles Tusket , dit Simon LeBlanc, de l’entreprise familiale de tours guidés Tusket Island Tours.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les îles Tusket sont situées au large de la région de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il vient d'une famille de pêcheurs. Sauf que la pêche, ce n'est pas pour lui… J'aime autre chose , nous dit-il.

À la fois conteur, chanteur et entrepreneur, Simon LeBlanc préfère effectivement faire découvrir aux visiteurs les vestiges que recèle cet archipel, les faire rêver avec ses histoires de trésors enfouis et de villages de pêche fantômes, et les émouvoir en évoquant les marins perdus en mer.

Simon LeBlanc, de Tusket Island Tours. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

L'histoire de Simon LeBlanc est liée de nombreuses manières aux îles. Son grand-père s'y est installé après la Seconde Guerre mondiale. La famille a hérité de son shanty, le nom que l’on donne dans cette région aux petits abris construits par les pêcheurs.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le capitaine durant une visite guidée de l'archipel des îles Tusket. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Une tradition orale

Il y a des personnes qui disent qu'il y a 365 îles. Mais c'est difficile à prouver, dit Simon LeBlanc , qui estime qu’il y en a au moins 200.

Chacune des îles de l'archipel cache des histoires surprenantes. Simon LeBlanc les raconte pour qu'elles ne soient pas perdues. C'est fort probable que les histoires deviennent de moins en moins précises, à mesure que chaque personne la raconte à la prochaine personne , explique-t-il.

Mes histoires préférées, c'est celles que j'ai vécues moi-même , prévient-il. L’histoire n’a pas fini de s’écrire, vu la popularité de ces îles auprès des visiteurs.

D’après un reportage de Stéphanie Blanchet