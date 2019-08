Une application mobile pour le Cégep de Sept-Îles

Résultat d’un an et demi de travail, la création de l’application s’inscrit dans la volonté du Cégep de Sept-Îles de stimuler la vie étudiante.

Grâce à cet outil, les étudiants ont à portée de main l’ensemble des informations sur les activités sportives, sociales et culturelles qui se déroulent au Cégep. Ils peuvent aussi organiser du covoiturage ou encore vendre et acheter du matériel scolaire, explique la vice-présidente de l’Association étudiante du Cégep de Sept-Îles, Jade Michaud-Duguay.

Que ce soit pour du covoiturage, un party de début de session à organiser, des livres usagés que les gens veulent vendre, n’importe quoi. Jade Michaud-Duguay, vice-présidente de l'Association étudiante du Cégep de Sept-Îles

Le grand public peut également télécharger l’application pour s’informer sur les activités qui se déroulent au cégep, comme les tournois sportifs et la disponibilité des plateaux sportifs.

L'application mobile du Cégep de Sept-Îles offre de nombreuses informations sur la vie étudiante. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La conseillère en information scolaire et en communication pour le Cégep, Caroline Michaud, a participé à l’élaboration du projet. Selon elle, une application mobile était la manière la plus efficace de rejoindre un maximum de personnes.

On les voit dans le hall sur leurs appareils mobiles, alors il faut aller les rejoindre à cet endroit-là. Caroline Michaud, conseillère en information scolaire et en communication au Cégep de Sept-Îles

Et l'application Omnivox?

Par contre, la majorité des informations diffusées sur cette nouvelle application étaient déjà disponibles sur l’application mobile d’Omnivox, qui est un outil pédagogique utilisé par les cégépiens de partout au Québec.

Alors, pourquoi créer une autre application? Selon Caroline Michaud, l’application Omnivox et l’application du Cégep de Sept-Îles poursuivent des objectifs très différents. Omnivox permet de diffuser les informations relatives aux cours suivis par les étudiants, comme les plans de cours, les travaux à faire et les notes.

De son côté, l’application du Cégep de Sept-Îles rassemble l’information sur ce qui a lieu à l’extérieur des salles de classe.

Par ailleurs, dans les années précédentes, toutes les informations relatives à la vie étudiante étaient aussi diffusées sur la plateforme Omnivox. Les étudiants étaient noyés dans une masse d’information, explique Caroline Michaud.

Quand on entre la vie étudiante [dans Omnivox] on noie un peu la communication. Ça fait qu’il y avait un taux de lecture des messages [adressés aux étudiants] beaucoup plus faible. On a décidé de scinder les deux. L’application sert à la vie étudiante et Omnivox à la pédagogie.

Des étudiantes du Cégep de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Nombreux téléchargements

Trois jours après la rentrée, environ 200 personnes avaient téléchargé l’application sur leur téléphone. À titre de comparaison, environ 600 personnes étudient au cégep. D'ici deux semaines, on devrait avoir une majorité des étudiants là-dessus, croit Caroline Michaud. Elle commence à être utilisée. Les étudiants vont l'apprivoiser et puis j'imagine que dans quelques semaines, ça va faire partie de leur quotidien.

L'application est particulièrement utile pour l'intégration des étudiants étrangers, affirme l’ambassadeur international et étudiant au Cégep de Sept-Îles, Alpha Ba.

Ça peut les guider parce que comme ils arrivent, ils sont un peu perdus, dit-il. C'est vrai que d'avoir une application où on peut voir tout ce qui se passe au cégep et être présent ou pas à différentes activités, c'est plutôt bien, oui.

L’application exige un changement d’habitude pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants et les responsables de la vie étudiante qui doivent régulièrement alimenter les différentes sections de l’application.