Huit résidences rasées par les flammes à Témiscaming

L'incendie est localisé dans la rue Anvik. Au moins huit maisons auraient été brûlées jusqu’à maintenant et dix autres auraient été évacuées.

Aucune personne n'a été gravement blessée, mais certaines personnes incommodées par la fumée se sont rendues au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa.

La cause de l'incendie est toujours indéterminée. Une quarantaine de pompiers ont été appelés pour combattre le brasier. En plus du service d'incendie de Témiscaming, celui de Ville-Marie et celui de la communauté algonquine de Kebaowek sont venus en renfort.

La Croix-Rouge s'occupe des sinistrés pour les 72 prochaines heures et les accueille au complexe sportif Le Centre.

Une trentaine de pompiers combattent les flammes. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La Ville a ouvert un poste de mesures d’urgence pour accueillir des sinistrés.

Un appel a aussi été lancé à la population afin de recueillir des vêtements, des couvertures et des produits personnels pour les sinistrés.

Une interdiction d'arrosage et un avis d’ébullition d'eau ont aussi été émis aux résidents.