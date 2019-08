Le barrage déversoir de Saskatoon devrait être détruit, selon un arpenteur-géomètre hydro

L'auteur qui est également arpenteur-géomètre hydrologue, s'intéresse depuis longtemps au barrage déversant de Saskatoon.

Il note que celui-ci a été construit en 1939 afin d'offrir du travail aux ouvriers, même si la Grande dépression était presque terminée.

Le saviez-vous?

« La Grande Crise a été provoquée par le krach du marché boursier du 29 octobre 1929. Dix ans plus tard, le 3 septembre 1939, elle s’est terminée de façon tout aussi spectaculaire avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La pauvreté et la désolation qui ont marqué les années 1930, résultant du chômage, de la sécheresse et de l’absence d’un filet de sécurité sociale, ont complètement transformé le système d’aide sociale au Canada. » Source : Statistique Canada