Le stade Mosaic de Regina a une accessibilité en or, selon la Fondation Rick Hansen

Le stade Mosaic de Regina est le premier centre sportif au pays et le premier emplacement en Saskatchewan à recevoir la certification or de la Fondation Rick Hansen (FRH) pour son accessibilité.

Rick Hansen lui-même était sur place au stade Mosaic samedi pour y dévoiler une plaque signalant la certification décernée par sa fondation.

Le programme d’agrément et de certification en matière d’accessibilité de la Fondation Rick Hansen et le seul programme qui évalue, certifie et met en valeur les bâtiments accessibles, selon la FRH.

Le saviez-vous? « En mars 1985, Rick Hansen lançait sa Tournée mondiale, un marathon en fauteuil roulant de 24 mois qui l’a mené sur plus de 40 000 km et dans 34 pays dans le but de démontrer le potentiel des personnes ayant un handicap et de rendre les collectivités plus accessibles et inclusives. La Tournée a permis de recueillir 26 millions de dollars et a changé la façon dont sont perçues les personnes ayant un handicap. À son retour, il a créé en 1988 la Fondation Rick Hansen (FRH) pour garder son rêve en vie. » Source : Fondation Rick Hansen

Le stade Mosaic a ouvert ses portes en 2017 et est connu entre autres pour ses services de transport pour les personnes à mobilité réduite, ses dispositifs facilitant l'écoute, ses rampes d'accès, ses portes automatiques et ses 157 places accessibles.

Au Canada, plus de 1200 édifices ont été évalués par le programme d'agrément et de certification en matière d'accessibilité de la FRH dont l'aéroport international de Vancouver, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et la Chambre du commerce du Canada.

Jusqu'ici, 3 % des édifices évalués ont obtenu la certification or en matière d'accessibilité de la FRH, 61 % ont été certifié accessible et 36 % n'étaient pas suffisamment accessible pour remplir les critères requis par la FRH.