Les électeurs de Saint-Simon se choisissent un nouveau maire

Pierre M. Barre, Jérôme Rouleau et Richard Caron briguent le poste.

Deux postes de conseillers sont aussi à combler. Claude Gagnon et Diane Lamarre sont dans la course pour le poste du district numéro 1, alors qu’André Rioux et Chantal Malacort convoitent le poste du district numéro 2.

Lors de l’ouverture de la période de mise en candidature, des candidats avaient affirmé vouloir améliorer le climat au sein du conseil municipal. Le manque de transparence de la Municipalité avait aussi été évoqué.

L'ancien maire de Saint-Simon, Wilfrid Lepage Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

L'ancien maire, Wilfrid Lepage, a démissionné en mai dernier. La conseillère Jacqueline D'Astous agit à titre de mairesse suppléante, depuis.

Je ne peux plus travailler dans une ambiance aussi tendue. Ma santé est en jeu , avait expliqué M. Lepage dans une lettre.

En février, l'ancienne directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité, Mylène Boucher, avait porté plainte auprès du Tribunal administratif du travail après avoir été congédiée pendant qu'elle était en congé de maladie.