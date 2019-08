On a tracé 100 pas sur notre piste cyclable en l'honneur du 100e, également, on a aussi décidé de faire une course colorée, pour rendre ça encore plus familial , souligne le président de Senneterre à pied, Kevin Lapointe.

Samedi soir, une soixantaine de personnes ont aussi participé à une course au flambeau.

Une tradition sportive en Abitibi

Senneterre à pied Photo : Gracieuseté Senneterre à pied

Comme la plupart des événements de course à pied au Québec, Senneterre à pied avait atteint des sommets de participation en 2013 et 2014. Depuis, le nombre d'inscriptions a baissé, mais il se maintient à près de 400 chaque année.

On remarque qu'il y a de plus en plus de femmes. Le pourcentage est quand même frappant. C'est autour de 62 % de femmes et 38 % d'hommes , note Kevin Lapointe.

Près de la moitié des participants proviennent de Senneterre, les autres, d'ailleurs en région. La course a donc incité bien des Senneterrois à garder une bonne forme physique, considère Kevin Lapointe.