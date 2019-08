Journée du défilé de la fierté dans centre-ville d'Ottawa

Des représentants de plus de 130 groupes, notamment des groupes communautaires et des entreprises, participeront à ce défilé qui s’amorcera à 13h30 au coin des rues Bank et Gladstone.

Le défilé empruntera ensuite la rue Gladstone avant de tourner à droite sur la rue Kent jusqu’à l’avenue Laurier. De l’avenue Laurier, le défilé reprendra la rue Bank vers le sud avant de se terminer au coins des rues Bank et Somerset.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, participera pour la première fois au défilé en tant qu’homme ouvertement gai, lui qui a révélé son orientation sexuelle la semaine dernière dans une lettre ouverte au quotidien Ottawa Citizen.