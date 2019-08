Coup de théâtre à Biarritz : l'Iran s'invite aux portes du G7

La raison pour laquelle Javad Zarif est venu voir Jean-Yves Le Drian à Biarritz c'est au fond qu'hier il y a une conversation très substantielle entre les leaders du G7 et sur cette base il est important de faire le point avec lui pour continuer de converger, opérationnaliser les conditions auxquelles nous pouvons avoir une désescalade des tensions et une pause qui permet de négocier utilement , a dit cette source.

À la question de savoir si la France avait prévenu les États-Unis de son intention de faire venir Javad Zarif à Biarritz, la source a répondu : « Nous agissons sur nos propres bases ».

M. Zarif va continuer les discussions à propos des récentes mesures entre les présidents de l'Iran et de la France , a renchéri le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi.

À l'heure actuelle, aucune rencontre entre le chef de la diplomatie iranienne et des représentants de la délégation américaine n'est prévue dans la station balnéaire française, selon le ministère iranien des Affaires étrangères.

L'appareil Airbus A321 transportant le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif s'est posé peu après 14 heures (locales) à l'aéroport de Biarritz, normalement fermé le temps du G7.

Plus tôt lors du sommet, les dirigeants du G7 ont chargé le président français Emmanuel Macron de discuter avec l'Iran et de lui adresser un message pour éviter une escalade dans la région.

L'homme d'État français aurait ainsi présenté à Donald Trump un compromis : permettre à Téhéran pour une période limitée d'exporter une partie de son pétrole en échange d'un retour à son engagement de ne pas enrichir d'uranium pour se doter de l'arme nucléaire.

Signe de la sensibilité du sujet, cette information a donné lieu à un mini-imbroglio - le président Trump niant avoir parlé d'un message de ce type avec son homologue français et précisant que les États-Unis, tout en soutenant la démarche française, allaient lancer leur propre initiative sur l'Iran.

Les leaders abordent divers sujets

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, la Chancelière allemande, Angela Merkel, le Président du Conseil européen, Donald Tusk, le Président français, Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le Président américain Donald Trump se réunissent le 25 août 2019, à Biarritz pour la première session du G7, qui sera consacrée aux travaux du Sommet du G8. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

Dans la matinée, le président américain a jeté un froid sur le commerce, excluant toute désescalade dans sa guerre commerciale avec la Chine malgré les appels pressants des autres membres du G7.

Il « regrette [juste] de ne pas avoir encore plus relevé les droits de douane », a ironisé sa porte-parole Stephanie Grisham alors que le président avait semblé regretter, dans de premières déclarations, être allé aussi loin.

Sur un autre sujet qui fâche, le Brexit, Donald Trump a épaulé ostensiblement le nouveau premier ministre britannique Boris Johnson dans le bras-de-fer qui l'oppose aux Européens sur le Brexit.

Sur l'urgence du moment, les feux de forêt qui ravagent l'Amazonie, les pays du G7 sont d'accord pour « aider le plus vite possible les pays qui sont frappés », a déclaré dimanche Emmanuel Macron.

Nous sommes en train de travailler à un mécanisme de mobilisation internationale pour pouvoir aider de manière plus efficace ces pays , a précisé le chef de l'État.

Les sept dirigeants se sont aussi entendus pour « renforcer le dialogue et la coordination » sur les crises actuelles avec la Russie, tout en estimant qu'il était « trop tôt » pour la réintégrer dans un G8, selon une source diplomatique.

La Russie a été exclue du G8 en 2014 après l'invasion de la Crimée. Mais Donald Trump est plutôt favorable à son retour, à contrecourant de ses pairs.

MM. Macron, Trump et Johnson ont aussi débattu dimanche avec Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe Conte et Justin Trudeau de l'état de l'économie mondiale, qui montre des signes inquiétants d'essoufflement en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis, et des moyens de la relancer.

Première rencontre entre Trump et Johnson

La rencontre bilatérale entre Donald Trump et Boris Johnson a lancé la deuxième journée du Sommet du G7 à Biarritz, en France. Le président des États-Unis, qui rencontrait pour la première fois le premier ministre britannique, a affirmé qu’il est « l’homme qu’il faut » pour mener le Brexit à terme.

Je le dis depuis longtemps, même si cela n’a pas fait plaisir à sa prédécesseure [Theresa May] , a indiqué Donald Trump.

S'adressant aux journalistes avec Boris Johnson avant une rencontre bilatérale axée sur le commerce, le président américain a déclaré que l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne (UE) avait été un frein sur le plan commercial.

Nous allons faire un très gros accord commercial, le plus important que nous n'ayons jamais eu avec le Royaume-Uni. Donald Trump, président des États-Unis

À un moment donné, ils n'auront plus l'obstacle - ils n'auront pas le boulet autour de la cheville, parce que c'est ce qu'ils avaient. Donc, nous allons avoir de très bonnes discussions commerciales et de gros chiffres , ajoute le chef de la Maison-Blanche.

Le président des États-Unis, Donald Trump, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, ont tenu une rencontre bilatérale lors de la deuxième journée du Sommet du G7 à Biarritz, le 25 août 2019. Photo : Reuters / Carlos Barria

Avec une accolade chaleureuse à son homologue américain, Boris Johnson a aussi affirmé que les deux pays allaient conclure un « fantastique accord commercial une fois les obstacles écartés ».

À moins de trois mois de l'échéance du 31 octobre, il est impossible de savoir si la Grande-Bretagne quittera l' UEUnion européenne avec un accord ou sans, ni même si elle la quittera.

La préférence de Londres va à un accord de libre-échange global avec les États-Unis après le Brexit, ont indiqué des responsables du gouvernement britannique, tandis que certains responsables américains, dont le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, ont parlé d'une approche secteur par secteur.

Juste avant son petit-déjeuner avec Boris Johnson, Donald Trump a défendu sa politique économique et commerciale et s'est félicité de la bonne ambiance du sommet de Biarritz.

Avant mon arrivée en France, les médias mensongers [Fake News] disaient que les relations avec les six autres pays du G7 étaient très tendues et que le sommet serait un désastre , mais nous avons de très bonnes réunions, les leaders s'entendent bien et notre pays va très bien , a-t-il affirmé.

Pendant ce temps, conduites par Brigitte Macron, les « premières dames », dont Melania Trump, partent à la découverte du Pays basque, notamment du village d'Espelette, réputé pour son piment.