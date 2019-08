La rencontre bilatérale entre Donald Trump et Boris Johnson a lancé la deuxième journée du Sommet du G7 à Biarritz, en France. Le président des États-Unis, qui rencontrait pour la première fois le premier ministre britannique, a affirmé qu’il est « l’homme qu’il faut » pour mener le Brexit à terme.

Je le dis depuis longtemps, même si cela n’a pas fait plaisir à sa prédécesseure [Theresa May] , a indiqué Donald Trump.

S'adressant aux journalistes avec Boris Johnson avant une rencontre bilatérale axée sur le commerce, le président américain a déclaré que l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne (UE) avait été un frein sur le plan commercial.

Nous allons faire un très gros accord commercial, le plus important que nous n'ayons jamais eu avec le Royaume-Uni. Donald Trump, président des États-Unis

À un moment donné, ils n'auront plus l'obstacle - ils n'auront pas le boulet autour de la cheville, parce que c'est ce qu'ils avaient. Donc, nous allons avoir de très bonnes discussions commerciales et de gros chiffres , ajoute le chef de la Maison-Blanche.

À moins de trois mois de l'échéance du 31 octobre, il est impossible de savoir si la Grande-Bretagne quittera l' UEUnion européenne avec un accord ou sans, ni même si elle la quittera.

La Grande-Bretagne attend avec impatience des discussions approfondies sur le renforcement de la future relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis , a déclaré Boris Johnson.

Avec une accolade chaleureuse à son homologue américain, Boris Johnson a aussi affirmé que les deux pays allaient conclure un « fantastique accord commercial une fois les obstacles écartés ».

Le choix numéro un

La préférence de Londres va à un accord de libre-échange global avec les États-Unis après le Brexit, ont indiqué des responsables du gouvernement britannique, tandis que certains responsables américains, dont le conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, ont parlé d'une approche secteur par secteur.

Alors que Boris Johnson déclarait que Londres et Washington feraient un « accord fantastique », le président américain l'a interrompu pour dire : « de nombreux mini-accords fantastiques [...] ».

Le président des États-Unis, Donald Trump, et le premier ministre britannique, Boris Johnson, ont tenu une rencontre bilatérale lors de la deuxième journée du Sommet du G7 à Biarritz, le 25 août 2019. Photo : Reuters / Carlos Barria

Par ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis étaient près de conclure un accord commercial majeur avec le Japon. Les deux pays travaillent sur ce projet depuis cinq mois.

Juste avant son petit-déjeuner avec Boris Johnson, Donald Trump a défendu sa politique économique et commerciale et s'est félicité de la bonne ambiance du sommet de Biarritz.

Avant mon arrivée en France, les médias mensongers [Fake News] disaient que les relations avec les six autres pays du G7 étaient très tendues et que le sommet serait un désastre , mais nous avons de très bonnes réunions, les leaders s'entendent bien et notre pays va très bien , a-t-il affirmé.

Session de travail sur l'économie mondiale

Après ce petit-déjeuner, Donald Trump et Boris Johnson rejoindront Emmanuel Macron, Angela Merkel, Shinzo Abe, Giuseppe Conte et Justin Trudeau pour discuter de la sécurité mondiale et de l'état de l'économie.

Ces dernières semaines, des signaux préoccupants sont apparus en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, laissant craindre une phase d'affaiblissement marqué de la croissance au niveau mondial.

Européens et Japonais en font porter une partie de la responsabilité à la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin, qui ont encore surenchéri vendredi en annonçant de nouvelles taxes douanières.

Les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde ! Emmanuel Macron, président français

Il a notamment cherché à convaincre Donald Trump de ne pas punir le vin français en contrepartie de la décision de Paris de taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple, et autres géants américains).

Emmanuel Macron a tenté de déminer les crispations avec son homologue américain au cours d'un long déjeuner de deux heures samedi sur la terrasse du luxueux Hôtel du Palais qui surplombe la grande plage de Biarritz.

La discussion a créé les conditions pour un bon niveau de convergence au sein du groupe (du G7) en obtenant des clarifications de Donald Trump sur les principaux sujets, accords et désaccords compris , a affirmé l'Élysée. Avec, comme priorité, que ce sommet du G7, décrié par une partie de l'opinion, soit « utile ».

Les dirigeants du G7 ont également chargé le président français Emmanuel Macron de discuter avec l'Iran et de lui adresser un message pour éviter une escalade dans la région.

Il a présenté samedi à Donald Trump un compromis : permettre à Téhéran pour une période limitée d'exporter une partie de son pétrole en échange d'un retour à son engagement de ne pas enrichir d'uranium pour se doter de l'arme nucléaire.

Emmanuel Macron a tout de même précisé dimanche qu'il n'avait « pas de mandat formel du G7 » pour discuter avec l'Iran, alors que le président américain a assuré ne pas avoir discuté avec ses homologues d'un message commun destiné à Téhéran.

D'autres échanges sont prévus à propos des feux qui sévissent en Amazonie.

Des rassemblements pour « encercler » symboliquement le G7

À quelques dizaines de kilomètres, les opposants au G7 n'entendent pas désarmer après avoir tenu un contre-sommet en fin de semaine. Samedi, ils ont été plusieurs milliers à marcher, dans le calme, d'Hendaye à la ville frontière espagnole d'Irun, pour réclamer un monde « plus juste » et un environnement « mieux protégé ».

Des centaines de personnes sont également descendues dans les rues de Bayonne malgré le déploiement d'un très important dispositif de police, qui a brièvement fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes.

Dimanche, les anti-G7 organisent à Bayonne « une marche des portraits » où devraient être rassemblés tous ceux d'Emmanuel Macron qui ont été décrochés dans les mairies. Sept autres « rassemblements pacifistes » organisés en milieu de journée dans des villes voisines de Biarritz pour « encercler » symboliquement le G7.

Pendant ce temps, conduites par Brigitte Macron, les « premières dames », dont Melania Trump, partent à la découverte du Pays basque, notamment du village d'Espelette, réputé pour son piment.

Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron, est accompagnée de la première dame du Chili, Cecilia Morel, de la première dame de l’Australie, Jenny Morrison, et de Malgorzata Tusk, épouse de Donald Tusk, président du Conseil européen. À l’initiative de Mme Macron, les premières dames se sont rendues au Pays basque, notamment pour y visiter le village d’Espelette, réputé pour son piment. Photo : Reuters / Regis Duvignau

Le sommet se terminera lundi après-midi.