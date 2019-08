Saison au ralenti pour la culture du maïs en Saskatchewan

Audrey Simpkins, de Simpkins Market Garden, qui vend ses produits au marché fermier de Saskatoon, affirme que le manque de pluie en début de saison a été particulièrement difficile cette année pour les producteurs des Prairies.

« La germination du maïs n’était pas très bonne. Nous avons dû réensemencer les champs, mais rien n’a réellement commencé à pousser avant que nous ayons la pluie », dit-elle.

Des forts vents, une tempête de grêle et des nuits plus froides ont aussi donné du souci à plusieurs producteurs qui font face à une production moins abondante.

Le marché fermier de Saskatoon a même dû annuler cette fin de semaine sa fête du maïs, mentionne la directrice générale du marché, Erika Quiring.

« Les producteurs craignaient de ne même pas avoir assez de maïs pour leurs clients réguliers cette fin de semaine », dit-elle.

Les producteurs de la Saskatchewan ne sont pas les seuls à connaître une saison au ralenti. Ceux du Manitoba ont également souffert de la sécheresse en début de saison.

« La sécheresse a nui aux cultures, surtout au cours des trois dernières semaines », affirme le président de l'Association des producteurs de maïs du Manitoba, Dennis Thiessen.

Il souligne que le Manitoba a reçu cette année la moitié moins de pluie qu'à l'habitude et que la pluie est arrivée plus tôt dans la saison, ce qui peut avoir un impact sur les cultures comme le maïs et les haricots qui ont besoin d'une plus longue période d'humidité.

Selon Audrey Simpkins, la culture du maïs pourrait néanmoins être stimulée aux cours des prochains jours en Saskatchewan si dame Nature procure plusieurs journées chaudes et ensoleillées et des nuits plus chaudes.