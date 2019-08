Des soins vétérinaires gratuits pour les sans-abri

Des soins de santé étaient également offerts aux maîtres, notamment des vaccins pour la grippe et des traitements dentaires.

Nous essayons d’aider à la fois les humains et leurs animaux , a expliqué la Dre Susan Kilborn, vétérinaire et directrice régionale de l’organisme Community Veterinary Outreach à Ottawa.

Des journées comme celle d'aujourd'hui sont très importantes selon elle, car ceux qui s’y présentent sont dans des situations difficiles et peuvent rarement se permettre financièrement de payer pour des soins vétérinaires.

Leur animal est souvent l’être le plus important à leurs yeux. Parfois, plutôt que de se nourrir, ils vont prioriser les soins et la nourriture de leur animal. On veut s’assurer que tout le monde est pris en charge dans cette relation , dit-elle.

Pour Kate Armstrong, la coordonnatrice des relations publiques de Resource Assistance for Youth, ces animaux sont surtout importants chez les jeunes dans le besoin, qui n’ont pas de famille pour les épauler.

Être capable de leur fournir des soins, de la même façon que leurs animaux prennent soin d’eux, c’est vraiment important , indique-t-elle.

Avec les informations de Walther Bernal