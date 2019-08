Les piétons et les cyclistes à la reconquête de la rue

Une intersection achalandée de l'avenue Danforth, entre les avenues Woodbine et Woodmount, dans l’est de Toronto fait peau neuve durant la fin de semaine.

L'organisme 8 80 cities, à l'origine du projet pilote de deux jours, souhaite montrer au public ce qu'il est possible de faire pour rendre les rues plus sécuritaires et plus agréables pour les résidents.

Les terrasses débordent sur l'avenue Danforth le temps d'un week-end. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

Cette fin de semaine, les automobilistes ne peuvent circuler que sur deux voies, alors que quatre voies leur sont habituellement réservées sur cette portion de l'avenue.

Les deux autres voies ont été aménagées pour les piétons et les cyclistes, incluant des espaces réservés pour le jeu, pour se reposer ou pour écouter de la musique.

Cette démonstration est l’occasion de faire vivre l’expérience aux résidents du secteur et sonder leur appréciation du projet.

Le conseiller municipal Brad Bradford a indiqué que les résultats de cette expérience seront utilisés lors de consultations officielles cet automne pour rendre l'avenue Danforth plus sécuritaire.

L’organisme à but non lucratif 8 80 cities, qui organisera deux autres projets semblables ailleurs à Toronto.

La directrice générale de l'organisme, Amanda O'Rourke, rapporte qu'en 2018, 46 piétons et cyclistes sont morts des suites d’une collision dans les rues de Toronto et 22 sont morts depuis 2019.

L’amie d'une de ces victimes a d'ailleurs fait un don de 200 000 $ à l'organisme pour développer trois différents projets urbains à Toronto, dont cette première initiative, explique Mme O'Rourke.

Avec les informations de Fanny Geoffrion