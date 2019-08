L'équipe de la libérale Eva Nassif réclame des réponses au parti

Giuseppe Margiotta, joint par La Presse canadienne, assure qu'Eva Nassif a été tassée , et ce, sans raison.

On est tous tombés en bas de nos chaises, relate l'homme au bout du fil. On est tous abasourdis, dit-il.

On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit tassée comme ça. Giuseppe Margiotta, président de l’association de comté de Vimy

Jeudi soir, huit jours après avoir assuré qu'elle serait bientôt nommée candidate par Justin Trudeau, la députée lavalloise a publié une lettre sur ses réseaux sociaux, annonçant qu'elle n'essaiera pas de se faire réélire au scrutin du 21 octobre.

Dans sa lettre de deux pages, Mme Nassif évoquait des raisons personnelles, sans les identifier, et, surtout, elle remerciait famille, électeurs et collègues, sans nommer une seule fois Justin Trudeau.

M. Margiotta reproche aux instances du Parti libéral du Canada (PLC) d'avoir laissé son organisation locale dans le noir . Un courriel envoyé au parti pour demander pourquoi la confirmation de la candidature de Mme Nassif tardait a été accueilli par un silence radio , dit-il.

Un départ forcé?

La semaine dernière, des sources libérales ont confié à La Presse canadienne que Mme Nassif n'arrivait pas à remplir les exigences de son parti pour une nomination.

Pour faire confirmer sa candidature, un député sortant doit avoir, entre autres, frappé à au moins 3500 portes ou fait 5000 appels téléphoniques, obtenu les signatures de 150 libéraux dans sa circonscription et ajouté 30 nouveaux donateurs mensuels.

M. Margiotta assure que la candidate et son association ont fait tout cela. On a même plus d'argent que ce que le parti demande , insiste-t-il.

On apprend ''le départ de Mme Nassif'' par la porte d'en arrière. On fait tout correctement. Personne ne nous dit rien, se plaint l'homme. C'est lâche!

L'exécutif de l'association est en poste jusqu'à la mi-octobre. Ce sera donc à M. Margiotta et ses collègues de travailler à l'élection du candidat éventuellement choisi par le PLC. M. Margiotta dit qu'il serait prêt à le faire, mais il veut d'abord obtenir des explications pour ce qui s'est passé.

Je suis fâché. La suite? Je ne sais pas. Giuseppe Margiotta, président de l’association de comté de Vimy

Invité à commenter, le PLC a offert une réponse laconique. La réponse que nous vous avons acheminée hier demeure la même , écrit un porte-parole du parti dans un courriel envoyé samedi après-midi. La veille, après la publication de la lettre de la députée Nassif, le directeur principal des communications du parti avait été avare de commentaires.