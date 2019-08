Un pas de plus vers la réouverture de l'usine Sural à Bécancour

Ces changements, votés à plus de 93 % par la soixantaine de syndiqués, constituent une étape vers la relance de l'usine fermée depuis février.

Il s'agissait d'une condition pour l'éventuel rachat de l'usine par la brésilienne Alubar.

Une proposition de l'acheteur avait été rejetée au début du mois, mais le syndicat explique qu'il y a eu d'importantes avancées dans les négociations depuis.

Dans la première proposition de l'employeur, il y avait beaucoup de flou. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires. L'employeur voulait jouer un petit peu partout, mais sans clarifier toutefois ses demandes , explique le directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

Ce n'est pas une entente qui a été négociée entre les parties. Dominic Lemieux, directeur québécois du syndicat des Métallos

Il ajoute qu'à la suite du rejet de la première offre, le syndicat est allé rencontrer le syndic de faillite pour lui faire part de son mécontentement.

On est venu à bout de parler avec directement avec les Brésiliens, ça a beaucoup aidé. [...] On leur a fait part de nos préoccupations. Ils sont revenus avec une deuxième offre qui était moins pire, mais surtout plus claire , souligne M. Lemieux.

L'entente ne concerne que l'usine de Bécancour et non celle de Victoriaville.

Sural s'est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers en février.