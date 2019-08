Auditions XXX à Québec : le producteur fait fi des avertissements de la Ville

Les auditions XXX, qui se tiendront samedi dans une roulotte installée sur le terrain du bar St-Josef, auront lieu comme prévu.

C'est parfaitement légal. On en a fait au-dessus de 20 depuis 5 ans dans toutes les villes du Québec. Donc si c'était pas légal, ils nous auraient arrêtés , lance le réalisateur Mathieu Paré, qui assure qu'il n'y aura aucune sexualité dans le bar et que tout se déroulera dans la roulotte.

Toutes les fois qu'il y a de la controverse c'est dans une ville qu'on va pour la première fois Mathieu Paré, réalisateur et producteur, AD4X

C'est fermé, on voit rien. On n'entend rien. Donc toutes les questions de voisinage qui vont nous entendre, ce n'est pas vrai. On n'entend rien. On va voir du monde sortir et rentrer [de la roulotte]. Mais ce qui se passe à l'intérieur, personne ne va rien voir , a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, le maire de Québec, Régis Labeaume, a prévenu qu'il y aurait des conséquences financières pour l'entreprise de pornographie ainsi qu'au bar qui a accepté de les accueillir.

Ils vont déroger à des règlements municipaux et il y aura des conséquences... et des conséquences financières. Visiblement, il y aura des amendes de données non seulement à ceux qui organisent l'événement mais aussi au bar , avait-il prévenu.

Les élus de la Ville de Québec ont unanimement condamné la tenue de cet événement sur son territoire. Elle n'a toutefois que très peu de leviers pour l'annuler.

Le propriétaire du bar et le promoteur s'exposent à des amendes d'un maximum de 2000 $ chacun pour avoir contrevenu au zonage. C'est là le maximum que peut faire la Ville.

Des organismes de femmes s'opposent

Cette audition pour recruter des acteurs pornographiques à Québec est dénoncée par de nombreux organismes, dont le Collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement.

