Deux nouvelles casernes inaugurées dans le KRTB

Deux nouvelles casernes de pompiers, inaugurées samedi à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, permettent de remplacer des bâtiments désuets et de mettre aux normes les services d'incendie.

À Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, les trois camions de pompiers étaient gardés dans deux hangars, dont un n’ayant ni eau courante ni toilettes, explique le chef incendie de la municipalité, Jacques-Éric Mercier, dont le bureau était jusqu’alors situé dans un troisième bâtiment.

C’était très compliqué, donc tout le système évident de cuisine, d’éviers, de laveuses et sécheuses... Ça paraît simple, mais quand on ne l’a pas, c’est très lourd , ajoute-t-il.

Les deux nouvelles casernes offrent davantage d’espace aux pompiers ainsi qu'un espace cuisine, une salle de formation, une génératrice, des douches, et un endroit aux normes pour décontaminer le matériel.

On va s'assurer d'avoir encore un meilleur temps de réponse en ayant toutes nos choses centralisées , se réjouit le maire de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Gilles Couture, qui assure que ce projet ne fera pas augmenter le compte de taxes des résidents.

Le projet à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, d'un coût d'un peu plus de 1,3 million de dollars, a notamment bénéficié du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

La caserne de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a coûté 3,6 millions de dollars. De ce montant, 2,4 millions de dollars proviennent de subventions du gouvernement provincial, décrit Michael Morin, directeur incendie de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Elzéar.

La municipalité, de son côté, éponge un montant de 1,2 million de dollars à l'aide des retombées économiques provenant de l'industrie éolienne, évitant ainsi de toucher aux taxes des résidents.

Couvrir les urgences sur le territoire

Chaque caserne compte sur le service d’environ 20 pompiers, qui sont amenés à réaliser des mesures d’urgence en cas d’accidents sur le territoire autour des deux municipalités.

À Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, les pompiers sont par exemple formés pour libérer des victimes d’accident de lieux où elles se trouvent bloquées ou pour faire des procédures de sauvetage sur la glace.

À Saint-Louis-du-Ha! Ha!, les pompiers sont également amenés à répondre aux accidents forestiers ou les accidents de motoneige.

On n’avait pas de salle de décontamination, il fallait prévoir un endroit pour laver l'équipement, se laver , estime Michael Morin, directeur incendie de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Elzéar, qui parle de l’importance de la mise aux normes avec les risques de cancers associés à la pratique. Il indique que la nouvelle caserne est notamment pourvue de quatre portes avant pour les camions et d'une salle de formation pouvant se transformer en salle d’urgence en cas de sinistre.

Les travaux de construction des casernes ont débuté en 2018. Les deux casernes sont déjà fonctionnelles.

Avec des informations de Geneviève Génier-Carrier