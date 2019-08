Homme recherché après une tentative d'agression sexuelle sur un enfant

L’agression se serait déroulée vendredi vers 17 h 15. Les agents des forces policières sont toujours à la recherche du suspect.

L’enfant dit avoir été secoué par la situation, où il a été poussé dans une cabine de toilette et retenu de force par l’individu. Le garçon a réussi à se défaire de l’emprise de son agresseur et a couru en dehors des salles de bain.

Les employés du commerce ont essayé de retenir l’individu sur place jusqu’à l’arrivée des policiers, mais il a réussi à s’enfuir. Heureusement, des caméras sur place ont réussi à capter son visage avant qu’il ne quitte l’endroit.

L’homme est décrit comme étant âgé de 40 à 50 ans et mesure environ 5 pieds et 8 pouces. Il a les cheveux foncés et portait une casquette de baseball bleue lors de l’agression, avec un chandail à manches courtes rouges et des pantalons beiges.

La Gendarmerie Royale du Canada attend d’en savoir davantage sur la situation avant d’indiquer quelles accusations pourraient être portées à son égard.

Les agents des forces policières étudient les enregistrements des systèmes de surveillance des commerces voisins afin de voir si cet homme aurait été aperçu ailleurs.

Quiconque a de l’information sur cet individu doit communiquer immédiatement avec les autorités.