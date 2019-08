Les anti-G7 tiennent leur contre-sommet aux portes de Biarritz

Qui dit sommet, dit contre-sommet. À l'approche du coup d'envoi officiel du Sommet du G7 à Biarritz dans le sud-ouest de la France, une grande manifestation est organisée par les opposants : plus de 80 organisations et associations sont annoncées pour dénoncer le comportement des sept grandes puissances qui « perpétuent un système au service des plus riches et des multinationales ».

Les manifestants, plus de 15 000 selon les organisateurs contre 9000 selon la préfecture des Pyrénées Atlantiques, ont commencé leur marche dans le calme sous un ciel bleu azur, dans un secteur proche du port d'Hendaye, à 30 km au sud de Biarritz.

Les cortèges, où se mêlent anticapitalistes, écologistes, altermondialistes, sympathisants basques et quelques dizaines de « gilets jaunes », convergeront après un parcours de quatre kilomètres à la frontière entre la France et l'Espagne, plus précisément au pont Saint-Jacques.

Ces militants anti-G7 regroupent deux plateformes : G7 Ez (Non au G7, en langue basque), que l'on retrouve des deux côtés de la frontière, et Alternatives G7, qui réunit des organisations d'envergure nationale et internationale.

C'est important de montrer que la population se mobilise et qu'elle n'est pas d'accord avec le monde qu'on nous propose. Elise Dilet, manifestante et membre de l'association altermondialiste basque Bizi

La marche, on la veut totalement pacifique et même si on craint quelques débordements, on a essayé de tout mettre en place pour que cela n'arrive pas , ajoute-t-elle.

Les opposants au sommet tiennent aussi à souligner la dichotomie entre les discours et les décisions prises par les dirigeants, en dénonçant la responsabilité des pays membres du G7 dans l’accroissement des inégalités.

On veut dénoncer les politiques qui sont mises en place par les sept chefs d'État qui ont l'indécence de porter comme thème principal la lutte contre les inégalités, alors qui en sont les premiers responsables. Nous voulons montrer qu'il existe deux mondes qui s'opposent , explique Sébastien Bailleul, porte-parole d'Alternatives G7, en entrevue sur RDIRéseau de l'information de Radio-Canada .

Selon lui, certaines organisations qui manifestent ont tout de même un pied dans le sommet officiel, afin de maintenir les échanges avec les gouvernements présents, et un autre dans le contre-sommet, car conscientes que les alternatives émaneront des citoyens.

Les manifestants entendent mener, dès demain, des opérations de « désobéissance civile », comme l'occupation de places publiques autour de Biarritz, ville transformée en camp retranché avec une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre , selon les autorités.

Biarritz sous sécurité maximale

Vendredi soir, de premiers heurts ont opposé forces de l'ordre et manifestants conduisant à 17 interpellations.

Selon l'entourage de l'organisation du contre-sommet, 23 personnes ont été traitées pour des affections allant « de l'égratignure au projectile de lanceur de balle de défense (LBD) dans les jambes ».

Pour Éric Buchlin, ex-gendarme du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française (GIGN), les menaces les plus prééminentes pour le sommet concernent les drones, les véhicules-béliers et la cybersécurité.

Il y a toujours des débordements possibles en fonction des mouvances qui sont présentes [...]. Il faut savoir par exemple que certains groupes se sont déjà préparés à l'avance. Il y a eu des camps d'entraînement pour comprendre comment fonctionnent les forces de police , précise l'ex-gendarme du GIGNGroupe d'intervention de la gendarmerie nationale française .

Au total, plus de 13 000 membres des forces de l'ordre, appuyés par l'armée, ont été mobilisés par le gouvernement français pour assurer la sécurité du sommet et des manifestations.