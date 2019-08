La Ville de Surrey innove et accommode les personnes autistes lors d’événements publics

Des espaces calmes pour atténuer les troubles de l’autisme, c'est l'une des initiatives de la Ville de Surrey pour les autistes et leurs familles. La Ville veut leur permettre d’avoir accès à certains lieux et événements publics propices au déclenchement de crises.

Les familles peuvent y trouver des casques de réduction sonore, des livres et des jouets, mais aussi des fauteuils-sacs confortables. L’espace a été aménagé comme une bulle à l’écart du bruit et de la foule. Tout y est pensé pour atténuer l’anxiété des autistes. La lumière peut même être tamisée à la demande.

En partenariat avec le réseau Canucks Autism, la Ville de Surrey a embauché un jeune consultant en accessibilité, lui-même autiste, afin de superviser ces nouveaux espaces de réduction sensorielle, une étape majeure du programme d’accessibilité dont la Ville s’est dotée en 2018.

Sylvain Formo, lui-même autiste, a été embauché par la Ville de Surrey pour superviser les espaces de réduction sensorielle. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Sylvain Formo supervise donc les lieux. Il s’assure que les visiteurs y sont bien accueillis et répond à leurs questions, tout en restant à l’écoute de leurs besoins. S’il faut baisser l’intensité lumineuse ou décaler un fauteuil à l’écart, dans un coin encore plus calme, il s'en occupe.

Juste un endroit où se reposer, venir quelques minutes pour souffler et retourner ensuite [à ses activités]. Sylvain Formo, consultant en accessibilité pour la Ville de Surrey.

Ce service aurait changé la vie de Kayla Tellier, 24 ans, atteinte d'autisme et qui, longtemps, s’est tenue loin des événements publics bondés.

Ma famille devait partir, parce que je ne savais pas où aller. L’endroit était bruyant, avec beaucoup de monde, il n’y avait pas moyen de prendre une pause. La seule solution, c’était de partir , se souvient-elle.

La foule, le bruit et la multiplication des conversations constituent des facteurs déclencheurs de crises, raconte-t-elle.

Ces situations lui donnent l’impression d’être sans issue : parfois son cerveau ne lui permet plus de bouger, décrit-elle. Kayla Tellier doit alors solliciter l’aide d’un tiers afin de retrouver une certaine tranquillité à l’écart de l’agitation.

Plus jeune, Kayla Tellier aurait bien aimé bénéficier d'un lieu tranquille afin d'avoir accès à des événements publics propices au déclenchement d'une crise. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

À Surrey, ces espaces de relaxation rendent désormais les lieux et événements publics plus adaptés et donc accessibles à une clientèle présentant un trouble neuro-développemental.

La Ville de Surrey s’est engagée à fournir des programmes et des services inclusifs, mais aussi accessibles à tous les membres de la communauté , a déclaré la conseillère municipale Allison Patton.

Des visites de musée adaptées et des pompiers mieux outillés

D’autres initiatives renforcent la politique d’accessibilité de la Ville de Surrey. Chaque premier dimanche matin du mois, le Musée de Surrey pourra être visité en toute tranquillité pour le public atteint d’autisme, et ce, dès le mois de septembre.

Ce n’est pas tout : les pompiers de la Ville de Surrey seront équipés de trousses leur permettant d'intervenir plus efficacement en cas de crise autiste.

Ces trousses incluent des casques de réduction sonore, des accessoires calmants et des cartes à symboles plus efficaces pour aider les pompiers à mieux localiser la douleur chez les victimes ne pouvant verbaliser leurs symptômes.

Quelque 16 000 enfants ont reçu un diagnostic d'autisme en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Jesse Johnston, CBC News