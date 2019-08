Vers une Alliance française à Whitehorse?

La rencontre dans les locaux de l’Association franco-yukonnaise a attiré une cinquantaine de personnes, dont de tout petits Franco-Canadiens.

Les autorités françaises dénombrent 130 Français au Yukon inscrits au registre des Français à l'étranger, mais le consul général croit qu’une centaine de plus habite probablement dans le territoire.

Le consul général de France à Vancouver, Philippe Sutter, a encouragé ses compatriotes de Whitehorse à s'inscrire sur le registre des Français à l'étranger. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Nous bénéficions ici d’une attractivité très forte de la part du territoire du Yukon et on ne peut que s’en satisfaire évidemment. Philippe Sutter, consul général de France à Vancouver

Gaël Marchand qui habite au territoire depuis des années se réjouit de l’arrivée de plus en plus nombreuse de ses compatriotes et croit opportune la création d’une Alliance française.

Gaël Marchand croit que le nombre de ressortissants français est peut-être suffisant pour créer une Alliance française. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Maintenant, les Français sont implantés depuis quand même assez longtemps et commencent à avoir des enfants. Il y a donc une deuxième génération de Français à l’étranger, un goût un peu plus prononcé de transmettre les valeurs culturelles, historiques, artistiques françaises. Gaël Marchand, Yukonnais originaire de France

Colin Bosc apprécie la visite consulaire qui lui permet de revoir d’autres Français installés au territoire et qu’il ne côtoie pas souvent.

Le nouveau citoyen canadien a encore du mal à vivre par moment ses deux citoyennetés et l’idée d’une Alliance française lui plaît. « C’est un enrichissement je trouve et par moment ça peut être un déchirement où on se sent un peu loin de chez soi. [...] L’impression d’être un peu assis entre deux chaises. »

Marie-Alexis Dangréau aussi apprécie la rencontre de compatriotes, mais se méfie de la création d’une Alliance française.

Effectivement, c’est important pour nous de pouvoir parler en français, échanger sur notamment le 14 juillet entre Français, mais l’Association franco-yukonnaise le fait déjà très bien donc, oui, l’Alliance française, très bonne idée, mais on n’en a pas besoin. Marie-Alexis Dangréau, Yukonnaise originaire de France

La directrice générale de l’Association franco-yukonnaise, Isabelle Salesse, elle-même immigrante de France, ne voit pas en quoi une Alliance française pourrait apporter plus que ce que fait déjà l’organisme francophone.

« L'Association nous offre déjà des activités culturelles. On offre déjà des cours de français, vu le bassin de la population du Yukon, ce ne serait pas nécessaire d’avoir une nouvelle association. »

La directrice affirme toutefois vouloir mieux répondre aux besoins des Français au territoire dans le cadre de la stratégie « Communauté accueillante » pour laquelle des consultations sont prévues début septembre.