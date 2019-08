Quadriporteur : quelles sont les règles à suivre?

Les quadriporteurs sont de plus en plus nombreux sur la voie publique. Ces véhicules électriques en principe destinés aux personnes en perte d'autonomie sont soumis depuis 2015 à des règles de circulation que leurs conducteurs, comme les autres usagers de la route, ne respectent pas toujours.

Ces règles, définies à l’intérieur d’un projet pilote relatif aux aides à la mobilité, stipulent que les conducteurs doivent favoriser les trottoirs et les pistes cyclables pour circuler.

Il est permis de circuler sur la chaussée, à droite, dans les rues où la limite de vitesse ne dépasse pas 50 kilomètres à l’heure. Ailleurs, il faut circuler sur l'accotement sauf sur les autoroutes et les routes à voie multiples, qui sont interdites.

Les règles sont somme toute assez simples, mais elles ne sont pas toujours respectées, déplore le porte-parole de la police de Saguenay.

C’est très risqué [de ne pas respecter les règles] et, évidemment, un patrouilleur qui observe ce genre de comportement là va intercepter l’individu. Bruno Cormier, porte-parole, police de Saguenay

Au centre d'autonomie de Saguenay, où on vend de plus en plus de ces moyens de transport chaque année, on assure que les acheteurs reçoivent tous un exemplaire des règles de circulation.

Le véhicule vendu correspond aussi aux besoins de la personne et il est peu fréquent d’en voir un accidenté arriver à l'atelier de réparation.

Je vous dirais que c’est quand même assez rare. Ce qui peut arriver, c’est des gens qui font des crevaisons ou ils pilent dans un trou puis on brise la suspension, la conduite , indique le directeur du centre d’autonomie, Guy Bergeron.

Une infraction aux règles peut entraîner une amende de 30 $ à 60 $.