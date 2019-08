Baseball : Samuel King et les Metro Mudcats font tourner des têtes

Samuel King, 15 ans, est l’une des quatre recrues de l’équipe de baseball midget AAA de Moncton cette saison. Il pratique le baseball depuis plus de sept ans. L’adolescent, qui évolue aux postes de lanceur et de joueur de troisième but, était au monticule la semaine dernière lors du match sans coup sûr remporté par les Mudcats.

J'ai juste lancé quatre manches , précise-t-il. Puisque les Mudcats gagnaient déjà par une marge écrasante, le règlement stipulait que le match devait prendre fin.

L’un des plus jeunes membres de l’équipe, qui regroupe surtout des joueurs âgés de deux ou trois ans de plus, Sam King ne prend pas tout le crédit de cette performance, qui serait impossible sans les prouesses en défensives de ses coéquipiers.

Sam King évolue cette saison dans le midget AAA avec les Metro Mudcats de Moncton. Photo : Radio-Canada

C'est vraiment pas juste moi. C'est vraiment ma défense. on a une vraiment bonne équipe défensivement et offensivement , explique le jeune homme, qui avoue qu’il aimerait améliorer ces performances au bâton l’année prochaine.

Les récents succès des Metro Mudcats sont de bon augure pour les championnats provinciaux de ce week-end, explique Jean-Guy Richard, l’un des instructeurs du club midget. Ça donne de la confiance aux jeunes. Ça les prépare pour les prochaines parties , souligne-t-il.

Jean-Guy Richard, un des instructeurs des Metro Mudcats (Midget AAA) de Moncton. Photo : Radio-Canada

Après un début de saison un peu lent, les Mudcats sont sur une lancée depuis le début de juillet. Récemment, ils ont remporté un tournoi à Fredericton, défaisant 12-6 en finale un club de la Nouvelle-Écosse qui avait représenté cette province aux derniers championnats nationaux. Depuis ce temps-là, on frappe, on joue bien défensivement. Nos lanceurs, c'est incroyable , explique Jean-Guy Richard.

Ce dernier aime ce qu’il voit des quatre recrues du club et rappelle que le passage du bantam au midget est difficile, car la distance entre le monticule du lanceur et le marbre augmente, de 54 pieds à 60 pieds. On n’était pas sûrs de comment ça allait aller, parce que c'est un ajustement. Ils se sont très bien ajustés, les jeunes , remarque l’entraîneur.

Pour des jeunes comme Samuel King et ses coéquipiers, le rêve d’atteindre la Ligue majeure de baseball n’est pas hors de portée, croit Jean-Guy Richard. Les programmes scolaires de baseball s’améliorent au Canada, particulièrement dans l’ouest du pays, observe-t-il, même si le climat qui empêche la pratique du sport douze mois par année demeure le principal obstacle.

À la fin de la journée, il y a des chances pour tous les jeunes qui ont un rêve dans le baseball , conclut-il.

Pour le moment, le rêve des joueurs des Metro Mudcats est de l’emporter au championnat provincial de la fin de semaine, et de représenter le Nouveau-Brunswick au championnat national.

D'après un reportage de Mathieu Massé