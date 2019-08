La première centrale géothermique prévue pour 2022 en Alberta

Dans trois ans, la « centrale fonctionnera 24 h sur 24, 365 jours par année, en fournissant de l’électricité et du chauffage renouvelable produit en Alberta », s’est félicité Sean Collins, le président de Terrapin Geothermics, l'une des entreprises derrière le projet.

Baptisée « Alberta no 1 », la centrale sera capable de générer 5 mégawatts d’énergie propre et pourra alimenter 6800 foyers en électricité chaque année. Elle permettra d'éviter l'émission d'environ 20 000 tonnes de gaz à effet de serre.

« Cette énergie pourra aussi être utilisée pour offrir du chauffage thermique dans les résidences et dans les locaux industriels », ajoute Catherine Hickson, la géologue en chef du projet, qui voit un bel avenir pour cette technologie.

Elle rêve de pouvoir l'utiliser pour déneiger les trottoirs, par exemple. « Cela nous aidera à réserver l'utilisation des hydrocarbures à des secteurs plus restreints », souligne-t-elle, convaincue.

Transformer l’expertise

Terrapin Geothermics s’est associée à l’entreprise PCL Construction, un spécialiste de la tuyauterie et du forage pétrolier pour construire la centrale.

« Nous sommes des experts du forage, en Alberta, autant en tirer profit pour produire ce qui est, pour nous, une nouvelle forme d’énergie que de nombreux pays exploitent déjà depuis des décennies », ajoute Mme Hickson.

Elle souligne par ailleurs que l’Alberta est un terrain fertile pour l’exploitation de la géothermie.

« L’Alberta se trouve sur un bassin sédimentaire qui lui a fourni son pétrole et qui contient aussi beaucoup d’eau chaude dont la température atteint 160 degrés », explique-t-elle.

À l’usine de PCL Construction, située en banlieue d’Edmonton, il n’y a qu’une quarantaine d’employés qui travaillent ces jours-ci.

L'année « 2019 a été notre première année relativement difficile », admet le chef de l’exploitation Roger Keglowitsch, dont les employés ont pour habitude de souder et d’assembler des équipements pétroliers et gaziers. « Le projet Alberta no 1 nous permettra d’engager plus de 100 personnes à notre usine ».

Les pièces seront ensuite assemblées dans le district municipal de Greenview, où sera construite la centrale.

Ce projet évalué à 58 millions de dollars a été financé à hauteur de 25,45 millions de dollars par le Programme des énergies renouvelables émergentes de Ressources naturelles Canada, un programme qui a notamment financé la construction de la centrale géothermique près d'Estevan, en Saskatchewan.