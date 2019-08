La faible récolte de canola en Europe offre une occasion aux producteurs canadiens

Selon Brian Innes, le vice-président des affaires publiques du Conseil canadien du canola, les producteurs canadiens espèrent profiter de la « mauvaise récolte » de l’Europe pour vendre une partie des 5 millions de tonnes de canola canadien qui cherchent preneur. « Nous avons beaucoup de canola à vendre », dit-il.

Il explique que cette année la récolte européenne est estimée à 17 millions de tonnes, alors que l'Europe a la capacité de transformer 25 millions de tonnes.

« Ils ont besoin d’importer, et c’est une bonne situation pour les Canadiens, » dit-il.

En mars, la Chine a cessé les importations de canola de deux des plus importants exportateurs canadiens, Richardson International et Viterra, en soutenant que leur marchandise était contaminée.

Même si Brian Innes admet que le marché européen n’achètera autant de canola que ne le ferait la Chine, il affirme que les nouvelles exportations vers le vieux continent apportent un souffle nouveau et un soulagement aux producteurs canadiens qui vivent « une période difficile, ».

« Nos experts ont dit que nous pouvons exporter jusqu’à 1million de tonnes. Ce n'est pas autant que la Chine, qui prend 5 millions de tonnes par année, mais c’est pas mal du tout. »

Mauvaise année pour le canola européen

La baisse de la récolte en Europe est causée par la sécheresse qui a ravagé les semis, suivie d’attaques de ravageurs pendant la saison de la croissance.

Le canola canadien exporté vers l'Europe est notamment utilisé pour la production de biodiesel.

Le Canada est le plus gros producteur et exportateur de canola du monde, et la Chine est généralement son principal marché.

Brian Innes ajoute que des négociations sont en cours pour développer d'autres marchés, comme ceux du Pakistan ou du Bangladesh.

Avec les informations de Julien Sahuquillo