La marina de Rivière-du-Loup doit revoir sa méthode de dragage

Cette décision force les dirigeants de la ville à trouver de nouvelles solutions pour enlever le mètre de vase qui s'accumule à la marina chaque année.

À marée basse, les bateaux amarrés à la marina de Rivière-du-Loup ne peuvent pas quitter leurs quais. Situées en eau peu profonde, les infrastructures ont également un problème d'accumulation de vase.

Les promoteurs du projet de Carrefour maritime espéraient pouvoir installer un système de dragage hydraulique qui aurait permis de repousser les sédiments au large grâce à un tuyau.

Les gouvernements estiment toutefois que ce type de rejet créerait trop de matières en suspensions.

La quantité qu'on [...] [peut] rejeter dans le milieu ambiant est tellement minime qu'on va finalement se retrouver à pomper de l'eau , déplore Benoit Cayer, directeur du développement économique de la Ville de Rivière-du-Loup

On est coincé dans les normes. Et là, à un moment donné, on a autre chose à faire que des études. Les études se sont empilées au cours des années, alors trouvons une autre solution.

Benoit Cayer, directeur du développement économique de la Ville de Rivière-du-Loup