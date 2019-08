Isabelle Charest annonce 3 M$ pour la piscine de Senneterre

L'ancien gouvernement libéral avait annoncé un investissement quelques semaines avant les élections d'octobre dernier.

La Coalition Avenir Québec réitère donc son intention d'injecter plus de 3 millions de dollars dans la construction d'une piscine annexée à la Polyvalente La Concorde de Senneterre.

L'ex-député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, avait annoncé l'aide financière dans le but de construire une nouvelle piscine à l'école secondaire La Concorde de Senneterre l'été dernier. Photo : Facebook : Jean-Maurice Matte, maire de la ville de Senneterre

Lors de son passage à Senneterre, la ministre Charest a aussi donné plus de 100 000 $ pour l'amélioration des sentiers du Mont-Bell.

Et Rouyn-Noranda?

Le projet d'un nouveau complexe sportif à Rouyn-Noranda a aussi été mis à l'attention de la ministre, mais aucune rencontre spécifique sur le sujet n'a eu lieu.