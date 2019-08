Donald Brashear accusé de possession de cocaïne

L'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, Donald Brashear, doit comparaitre au palais de justice de Québec le 4 septembre pour faire face des accusations de méfait et possession de stupéfiants.

L'ancien bagarreur qui a notamment porté les couleurs du Canadiens de Montréal a été arrêté par la police de Québec le 5 juin parce qu'il aurait brisé une fenêtre d'un immeuble à logements du quartier Des Chatels.

Il aurait alors eu en sa possession de la cocaïne.

Les problèmes s'accumulent pour Brashear qui a terminé sa carrière avec les Rangers de New York en 2010.

Faillite

Celui qui a porté le numéro 87 éprouve des problèmes financiers qui l'ont forcé à mettre son entreprise en faillite, en novembre 2018.

Au cours des dernières semaines, des poursuites civiles intentées contre lui et sa compagnie « Les immeubles Brash 87 » se sont soldées par des jugements par défaut, puisqu'il ne s'est pas présenté à la cour.

Brashear et son entreprise ont été condamnés à payer près de 200 000 $ pour des prêts hypothécaires qui n'avaient pas été entièrement remboursés.

L'immeuble qu'il aurait vandalisé, le 5 juin, est celui qu'il a habité après avoir dû quitter sa résidence du Lac-Beauport.

L'athlète de 47 ans habite maintenant un autre logement du quartier Des Chatels.

Démêlés avec la justice

Brashear a déjà fait face à la justice criminelle pour des événements survenus alors qu'il jouait dans des ligues semi-professionnelles.

Il avait bénéficié d'une absolution après avoir été déclaré coupable de voies de fait pour s'en être pris violemment à un adversaire sans défense en 2004, à Thetford Mines.

Donald Brashear au palais de justice de Québec en février 2016 Photo : Radio-Canada

En 2011, il a frappé un adversaire après un match à la sortie de l'aréna de Rivière-du-Loup. Il avait dû respecter une probation de 18 mois pour son geste.

La victime avait par la suite intenté une poursuite civile au terme de laquelle Brashear avait été condamné à lui verser 9 280$

15 M$ en carrière

Joint par téléphone, l'ex-dur à cuir a coupé la ligne lorsqu'il a entendu que l'appel provenait d'un journaliste.

Brashear a disputé plus de 1 000 matchs dans la Ligue nationale, avec les équipes de Montréal, Vancouver, Philadelphie, Washington et New York.

Selon le site spécialisé Hockey Zone Plus, il a empoché plus de 15 M$ durant sa carrière qui s'est étirée sur 15 saisons.