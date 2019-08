La DPJ de l’Estrie nomme sa nouvelle directrice

La protection de la jeunesse, les enfants, c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins , a-t-elle expliqué en entrevue avec Radio-Canada.

Travailleuse sociale de formation, Mme Fleurant oeuvre dans le milieu de la protection de la jeunesse depuis plus de 20 ans. Elle a exercé au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario

On sait que la protection de la jeunesse est en train d’être revue actuellement, autant en Estrie que partout au Québec. C’est certain qu’on s’attend comme DPJ de devoir jouer un rôle-clé dans tous les changements qui s’en viennent dans les prochaines semaines et les prochains mois , a-t-elle continué.

Tout le monde doit collaborer pour la protection des enfants. Johanne Fleurant, directrice de la DPJ de l'Estrie

Pour Johanne Fleurant, la protection de la jeunesse est l’affaire de tous. L’un des plus gros défis est de m’assurer de mobiliser tous les partenaires autant à l’interne qu’à l’externe. Les commissions scolaires, le CPE, les partenaires policiers, les citoyens... , dit-elle.

L’entrée en fonction officielle de Johanne Fleurant se fera d’ici quelques semaines.

Alain Saint-Pierre continuera d’être directeur par intérim d’ici là.