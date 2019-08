Cortège de motos pour les soins palliatifs de l'Abitibi

L'activité a pour but d'amasser des fonds pour les maisons de soins palliatifs de la région: la Maison du Bouleau Blanc d'Amos, la Maison de la source Gabriel de Val-d'Or et l'Envol de Rouyn-Noranda.

Le Passage de l'Aurore, la future maison de soins palliatifs de La Sarre bénéficiera aussi des dons recueillis.

Le financement pour les maisons de soins palliatifs n'est pas adéquat. Ils ont besoin d'aller chercher près du deux tiers de leurs besoins auprès de la population , affirme le président de l'événement, Gilles Trudel.

Le cortège de motocyclistes a pris son départ de Val-d'Or à 11 h pour ensuite se diriger vers Amos et ensuite La Sarre où un souper-bénéfice est organisé.

Gilles Trudel est impliqué dans l'événement depuis 2012. On n'en est plus là, mais à une certaine époque, l'image des motocyclistes était plus ou moins bonne. Alors ça améliore l'mage des motocyclistes et en donnant un coup de main, je me rends compte des besoins , témoigne-t-il.

Des bénévoles sont responsables de la sécurité pour permettre au convoi de rester regroupé aux passages des intersections sur le parcours.

Les dons recueillis par la Randonnée du Réfléchi s'élèvent annuellement autour de 80 000 $.