D’où viennent toutes ces journées nationales et internationales?

Des journées nationales et internationales de tout genre font de plus en plus l’objet d’articles, de campagnes publicitaires et de partages sur les réseaux sociaux. Elles peuvent être amusantes ou insolites, comme la Journée internationale des pieds, de la pizza, des frères et soeurs. Leurs origines sont diverses, mais certaines entreprises font un marché de notre désir de célébration numérique.

Un marchand de journées

Le National Day Calendar, dont le slogan est de célébrer chaque journée , affiche des centaines de journées nationales et internationales.

Certaines journées y ont été ajoutées par Marlo Anderson, son fondateur, alors qu'il ne s'agissait que d'une idée personnelle. D'autres ont été soumises en ligne, moyennant rétribution.

Quatre employés de l'entreprise sont membres d’un comité chargé de filtrer les quelque 20 000 applications reçues par année pour devenir une « Journée nationale » de quelque chose, dont seulement une poignée est ajoutée au National Day Calendar, explique Marlo Anderson.

Les journées de tout genre font l'objet de célébrations numériques à travers les réseaux sociaux. Photo : iStock

Le gérant révèle que plusieurs services sont offerts à ceux qui veulent s'acheter une journée. Une date dans leur calendrier et « d'autres services » sont offerts à des prix que M. Anderson refuse de dévoiler, puisque l’information est confidentielle .

Il dévoile toutefois que la liste de courriels de son entreprise compte 12,8 millions d'abonnés et que des journées populaires ont un mot-clic, comme la Journée nationale des lunettes de soleil (#NationalSunglassesDay), dont le mot-clic a été vu plus de 1,2 milliard de fois.

[Le prix] varie par client […] Nous aimerions être plus transparents, mais nos clients demandent que nous ne dévoilions pas cette information , ajoute-t-il.

National Day Calendar est une entreprise américaine, mais les journées qu'elle et d'autres entreprises similaires déclarent sont observées sur Instagram, Facebook et d'autres plateformes numériques à travers le monde. Parmi les clients de M. Anderson figurent Microsoft, Apple, Chrysler et Starbucks.

C’est presque comme s’acheter de la publicité. Marlo Anderson, fondateur du National Day Calendar

C’est de cette manière que les entreprises traitent le jour en question dans leur budget, comme un genre d’occasion de faire de la publicité .

La compagnie vend également des calendriers imprimés au coût de 20 $ chacun. L’an dernier, M. Anderson prétend en avoir vendu près de 1 million.

Combien coûte une journée?

Il est impossible de connaître le prix d’une journée à National Day Calendar, mais sa valeur est estimable, selon Eric Smallwood, le président de la firme Apex Marketing Group.

Par exemple, la valeur de la Journée nationale des friperies (#NationalThriftShopDay) est de 2 988 832 $ , selon les analyses de données faite par M. Smallwood.

Cette valeur est attribuable en partie à l’exposition provenant de sources médiatiques diverses, comme la télévision, la radio, les médias numériques et les réseaux sociaux.

Les entreprises qui se sont servies de ce mot-clic et en ont tiré le plus d’expositions de leur marque étaient Goodwill et l’Armée du Salut.

Vous voulez une journée?

Les journées de ce genre peuvent exister sans pour autant profiter de promotion payée ou du moteur d'une institution de taille comme une municipalité ou encore l'ONU. Son succès relèvera tout simplement des ressources mises dans leur promotion, ajoute M. Smallwood.

Il existe une autre option pour les personnes intéressées : la Journée nationale du juste parce que sera célébrée le 27 août.

Sentez-vous libre de célébrer cette journée de toutes les manières que vous voulez , suggère le site Internet du NationalDayCalendar.com.